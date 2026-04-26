El mexicano Rafael García se impone por decisión unánime a Alexander Hernández en UFC Las Vegas 116

El mexicano firmó en UFC Las Vegas 116 su tercera victoria al hilo y un ascenso dentro de los mejores 15 elementos dentro del peso ligero

García sigue en plan ascendente en UFC | @UFCEspanol

Rafael García sigue imbatible dentro de UFC. Ahora, dentro de su oportunidad en UFC Las Vegas 116 se hizo de la victoria por decisión unánime ante le estadounidense Alexander Hernández.

El elemento tricolor dejó en claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de mostrarse, y desde el primer round empezó a demostrar parte de su técnica, consiguiendo un llamativo derribe sobre su rival.

Para el segundo asalto, ambos estetas dejaron la guardia de un lado y buscaron demostrar quien podría hacer más daño en contacto directo al rostro. En esos menesteres fue García quien demostró estar más preparado, provocando serio daño a la cara de su rival. Hernández también tuvo carta abierta, sin embargo, el juego de piernas de su rival fue mejor.

Finalmente, en el tercer alto el cansancio hizo presa a Hernández, quien a pesar de contactar con rectos el rostro de García, el mismo ya no iba con la potencia necesaria. Por su parte, García consiguió acertar potentes ganchos y llevar a su rival sobre la reja, dejándolo con pocas oportunidades de escapar el castigo.

Wow esa vuelta ‼️ Rafa García derriba a Hernández con una vuelta en el aire 👀#UFCVegas116 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/cBIBYWR9pX — UFC Español (@UFCEspanol) April 26, 2026

Al final, la pelea se decidió en las tarjetas, y el 29-28, 29-28 y 30-27 final demostró lo reñida que estuvo la reyerta, pero dejó en claro el triunfo del mexicano, que ahora esperará la oportunidad de un combate en alguna próxima función numerada.

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