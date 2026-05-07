Machillo Ramírez sorprende al mundo Alajuelense con una colaboración clave

Una revelación inesperada confirma que todavía tendría un rol clave en el futuro del club rojinegro

Machillo Ramírez ya no es el entrenador de Alajuelense | @ldacr

La salida de Óscar “Machillo” Ramírez de Liga Deportiva Alajuelense sigue generando repercusiones dentro del club rojinegro. Mientras la institución reorganiza su proyecto deportivo tras un semestre complicado, una de las personas más cercanas al histórico entrenador reveló detalles que sorprendieron al entorno manudo y dejaron abierta la puerta a un posible regreso del técnico, esta vez desde un rol formativo.

El exfutbolista rojinegro Álvaro Solano, amigo cercano y excompañero del Machillo, confesó que actualmente trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) gracias a una recomendación directa de Ramírez. Durante una entrevista en el programa Rojinegro querido, Solano agradeció públicamente el respaldo del exentrenador y destacó la importancia que tiene para él el desarrollo de jóvenes talentos dentro de Alajuelense.

“Por Óscar estoy en el CAR, fue él quien me recomendó”, afirmó Solano. Además, reveló que el Machillo mantiene un fuerte interés por el trabajo en divisiones menores y que incluso sigue pendiente del proyecto formativo. “La invitación es la misma: que vuelva a darse una vuelta por ahí y ayude a mejorar a los muchachos, porque él sabe la importancia del CAR”, comentó.

Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso.



De parte de Junta Directiva,… pic.twitter.com/ue3DEsdPaZ — Alajuelense (@ldacr) May 1, 2026

Según Solano, Ramírez siente que todavía tiene mucho para aportar en la formación de futbolistas. “Óscar es muy detallista, analiza videos individuales y colectivos. Tiene esa espinita de ayudar a algunos jugadores”, explicó. Incluso reconoció que llegó a pensar que el entrenador seguiría ligado al club desde las categorías menores, aunque finalmente optó por alejarse completamente del día a día rojinegro.

Más allá de lo futbolístico, el exjugador también explicó cómo vive Ramírez este momento personal tras dejar el banquillo liguista. “No es un drama para él. Óscar planifica todo y ahora está feliz, regresando a su finca, a su familia y a Hojancha”, señaló. Solano remarcó además que la salud y la tranquilidad personal fueron factores determinantes en la decisión del técnico.

Sin embargo, dentro del mundo Alajuelense todavía existe la sensación de que el Machillo puede volver a colaborar con el club en el futuro. Para Solano, perder su experiencia en el CAR sería un desperdicio. “Él conoció toda esta camada de jugadores y se dio cuenta de que al producto terminado le faltan detalles por pulir”, explicó, insistiendo en que la visión y experiencia de Ramírez siguen siendo muy valiosas para el crecimiento institucional.

Así, aunque hoy está alejado de la presión de los banquillos, el nombre del Machillo sigue profundamente ligado al futuro de Alajuelense. Y mientras disfruta de una etapa más tranquila, en el club muchos todavía sueñan con verlo nuevamente involucrado en el proyecto rojinegro.

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