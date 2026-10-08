UFC Allen vs Duncan, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night; cartelera y orden de las peleas

Brendan Allen y Christian Leroy Duncan encabezan la función en Las Vegas, que también contará con la participación de la mexicana Loopy Godínez ante Ketlen Souza

UFC Allen vs Ducan en vivo horario y donde ver | Claro Sports

La UFC regresa a Las Vegas este sábado 10 de octubre con UFC Vegas 122, una función encabezada por Brendan Allen y Christian Leroy Duncan, quienes se enfrentarán en la división de peso medio. Ambos buscarán una victoria que les permita avanzar en la clasificación de las 185 libras y acercarse a una oportunidad por el campeonato.

Allen llega al combate después de recuperar terreno en la categoría tras sus derrotas frente a Nassourdine Imavov y Anthony Hernandez. El estadounidense retomó el camino de la victoria ante Marvin Vettori, Reinier de Ridder y Edmen Shahbazyan, resultados con los que busca mantenerse entre los aspirantes al cinturón.

Por su parte, Duncan acumula cinco triunfos consecutivos y pretende extender su racha frente a un rival con experiencia en la división. El británico buscará aprovechar su golpeo, mientras que Allen intentará imponer su capacidad para desarrollar el combate tanto de pie como en el suelo.

¿Cuándo y dónde será UFC Vegas 122?

UFC Vegas 122 se celebrará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La función tendrá como enfrentamiento principal el combate de peso medio entre Brendan Allen y Christian Leroy Duncan. También contará con la participación de peleadores de distintas divisiones, incluida la mexicana Loopy Godínez.

¿A qué hora empieza y dónde ver por TV y online en México la función de UFC Fight Night?

La actividad comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con las peleas preliminares. La cartelera estelar está programada para iniciar a las 18:00 horas. En México, la función podrá seguirse en vivo mediante la plataforma de streaming Paramount+, que transmitirá los combates de UFC Vegas 122. El horario de la pelea entre Brendan Allen y Christian Leroy Duncan dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

México: 15:00 horas CDMX

Estados Unidos: 17:00 horas ET y 14:00 horas PT

Colombia: 16:00 horas

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

UFC Vegas 122 contará con 12 enfrentamientos, distribuidos en siete peleas preliminares y cinco de la cartelera estelar. Brendan Allen y Christian Leroy Duncan cerrarán la función con su combate de peso medio.

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Cartelera estelar Brendan Allen vs. Christian Leroy Duncan | Peso mediano Matheus Camilo vs. Jai Herbert | Peso ligero Loopy Godinez vs. Ketlen Souza | Peso paja femenil Andre Fili vs. Kai Kamaka III | Peso pluma Malcolm Wellmaker vs. Otari Tanzilovi | Peso gallo

Cartelera preliminar Julius Walker vs. Gerald Meerschaert | Peso semipesado Francisco Prado vs. Ismael Bonfim | Peso ligero Niko Price vs. Leon Shahbazyan | Peso wélter Felipe Franco vs. Brendson Ribeiro | Peso semipesado Allen Frye Jr. vs. RJ Harris | Peso pesado Alice Pereira vs. Daria Zhelezniakova | Peso gallo femenil Ernesta Kareckaite vs. Melissa Gatto | Peso mosca femenil



¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night?

Sí. La mexicana Lupita ‘Loopy’ Godínez enfrentará a la brasileña Ketlen Souza en un combate de peso paja femenil, como parte de la cartelera estelar de UFC Vegas 122. Godínez buscará regresar a la victoria después de su derrota ante Tatiana Suárez, quien consiguió someterla mediante una estrangulación en el segundo asalto.

Por su parte, Souza intentará sumar otro triunfo en UFC después de haber enfrentado a rivales como Yazmin Jauregui, Ariane Carnelossi, Karine Silva y Angela Hill. El enfrentamiento representa una oportunidad para que la mexicana recupere terreno dentro de la división de las 115 libras.