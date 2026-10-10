Jugando Claro, en vivo | Viernes 9 de octubre

Publicado por Daniela Galindo

El mejor análisis del fútbol mexicano e internacional en Claro Sports

La actualidad del fútbol mexicano e internacional marca la agenda de este día, con temas que van desde el presente de los equipos de la Liga MX y la Selección Mexicana, hasta lo que ocurre en las principales ligas europeas, la Champions League y el mercado de fichajes.

En Jugando Claro, el debate se centra en las noticias, los resultados y las polémicas que generan conversación dentro y fuera de la cancha. Un espacio para revisar lo que sucede con los protagonistas del fútbol, analizar sus decisiones y poner sobre la mesa las distintas perspectivas de cada historia.

La información, el contexto y las opiniones se encuentran en una nueva emisión de Jugando Claro, el espacio de Claro Sports para cerrar el día con todo lo que mueve al mundo del fútbol.

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