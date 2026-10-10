Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 11

El Clásico Tapatío y el América contra Monterrey prometen mover la clasificación en el regreso del Apertura 2026

Resultados de la jornada 11 de la Liga MX | Claro Sports

La lucha por el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX está más cerrada que nunca. La jornada 11 comienza con Toluca y América empatados en lo más alto de la tabla general con 20 puntos, aunque los Diablos Rojos conservan la primera posición por su mayor cantidad de goles anotados. Los azulcremas tienen un partido pendiente y la oportunidad de tomar el liderato en solitario, mientras que Chivas, Querétaro, León y Atlas se mantienen al acecho, en una competencia que podría presentar movimientos importantes durante el fin de semana.

Después de la pausa por la Fecha FIFA, los 18 equipos regresan a la actividad del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con nueve enfrentamientos que tendrán consecuencias directas en la clasificación. El calendario presenta partidos como Tigres vs Toluca, Atlas vs Guadalajara, América vs Monterrey y Pumas vs Cruz Azul, además de una pelea cada vez más intensa por los ocho boletos disponibles para la Liguilla. Con la fase regular entrando en su segunda mitad, cada punto comienza a tener mayor importancia.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 11

Toluca mantiene el primer lugar gracias a sus 23 goles a favor, dos más que América, ya que ambos conjuntos tienen 20 unidades y una diferencia de goles de +11. Sin embargo, las Águilas han disputado nueve encuentros, mientras que los Diablos Rojos acumulan diez, por lo que el equipo capitalino tiene margen para superar a los mexiquenses. Guadalajara aparece en la tercera posición con 18 puntos, mientras que León llegó a 18 unidades tras el empate ante Puebla.

Así marcha la clasificación de los 18 clubes al inicio de la jornada 11:

Toluca | 20 puntos | Dif. 11 goles América | 20 puntos | Dif. 11 goles Chivas | 18 puntos | Dif. 7 goles León | 18 puntos | Dif. 3 goles Querétaro | 17 puntos | Dif. 5 goles Atlas | 17 puntos | Dif. -1 gol Cruz Azul | 16 puntos | Dif. 1 gol Puebla | 15 puntos | Dif. -1 gol Tijuana | 14 puntos | Dif. 1 gol Monterrey | 13 puntos | Dif. 2 goles Pachuca | 12 puntos | Dif. 4 goles Pumas | 12 puntos | Dif. -2 goles Atlético de San Luis | 12 puntos | Dif. -4 goles Atlante | 11 puntos | Dif. -3 goles Tigres | 10 puntos | Dif. -3 goles Santos Laguna | 10 puntos | Dif. -5 goles Necaxa | 8 puntos | Dif. -8 goles FC Juárez | 3 puntos | Dif. -18 goles

La pelea por la zona de clasificación también promete cambios importantes. Tijuana ocupa el octavo puesto con 14 unidades, las mismas que Puebla, aunque con mejor diferencia de goles. Monterrey aparece décimo con 13 puntos, mientras que Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis registran 12. En el Apertura 2026 no habrá Play-In, por lo que solamente los ocho primeros lugares avanzarán directamente a los cuartos de final de la Liguilla, dejando un margen de error cada vez más reducido para los clubes que buscan entrar a la fase final.

Partidos de la jornada 11 de la Liga MX 2026

La actividad comienza este viernes 9 de octubre con Puebla frente a León y Tigres contra Toluca, un duelo que podría modificar el liderato general. El sábado llegará uno de los días más atractivos de la jornada, con el Clásico Tapatío y la visita de Monterrey al América, mientras que Pumas y Cruz Azul serán los encargados de cerrar la fecha el domingo 11 de octubre.

Viernes 9 de octubre

Puebla 1-1 León | CRÓNICA

Tigres vs Toluca | 21:00 horas

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas

Querétaro vs Atlante | 17:00 horas

Atlas vs Guadalajara | 19:00 horas

América vs Monterrey | 21:10 horas

Domingo 11 de octubre

Atlético de San Luis vs Santos Laguna | 17:00 horas

Pachuca vs Necaxa | 17:10 horas

Pumas vs Cruz Azul | 19:15 horas

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

El Clásico Tapatío será especialmente importante para Guadalajara y Atlas, separados por apenas un punto en la clasificación. Por su parte, América buscará aprovechar su localía ante Monterrey para superar al Toluca, mientras que los Diablos Rojos tendrán una visita complicada a Tigres. En la parte media, Cruz Azul intentará acercarse a los primeros lugares frente a unos Pumas que necesitan sumar para no alejarse de la zona de Liguilla.

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Salomón Rondón continúa como líder absoluto de la tabla de goleo del Apertura 2026 con 10 anotaciones. El delantero venezolano del Pachuca mantiene una ventaja de cuatro tantos sobre sus perseguidores más cercanos, a pesar de no haber marcado durante la jornada anterior. Henry Martín, Julián Carranza y Óscar Estupiñán comparten el segundo escalón con seis goles, mientras que otros cuatro futbolistas se mantienen en la pelea con cinco anotaciones.

Salomón Rondón (Pachuca) | 10 goles

Henry Martín (América) | 6 goles

Julián Carranza (Necaxa) | 6 goles

Óscar Estupiñán (FC Juárez) | 6 goles

Ricardo Marín (Guadalajara) | 5 goles

Gilberto Mora (Tijuana) | 5 goles

Lucas Ocampos (Monterrey) | 5 goles

Juninho (Pumas) | 5 goles

Federico Viñas (Toluca) | 4 goles

Miguel Borja (América) | 4 goles

Henry Martín fue uno de los grandes protagonistas de la jornada 10, después de marcar un triplete en la victoria del América por 4-2 sobre Necaxa, actuación que le permitió meterse entre los principales candidatos al campeonato de goleo. El delantero mexicano intentará mantener su buen momento frente a Monterrey, mientras que Rondón buscará ampliar su ventaja cuando Pachuca reciba a Necaxa.