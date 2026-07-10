México busca volver al Mundial: así será la ruta del basquetbol nacional a Qatar 2027

La selección mexicana de basquetbol busca su boleto al Mundial de Qatar 2027 con una ruta clasificatoria que pondrá a prueba al equipo nacional

México busca volver al Mundial: así será la ruta. Imago 7

La selección mexicana de basquetbol inicia el camino rumbo al Mundial de Qatar 2027 con el objetivo de regresar a la máxima competencia internacional. El equipo nacional deberá superar una serie de fases clasificatorias dentro del proceso de FIBA Américas para conseguir uno de los boletos disponibles hacia la Copa del Mundo.

México busca mantener la continuidad que ha tenido en los últimos años, después de su participación en el Mundial de 2023 y con una generación que combina jugadores con experiencia internacional y nuevos talentos. El Tricolor de basquetbol tendrá una ruta exigente ante rivales de la región, con el objetivo de volver a representar al país en un escenario mundial. LEE LA NOTA COMPLETA

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