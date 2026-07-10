Carlos Acevedo reaparece en la derrota de Santos ante América de Cali

El arquero mexicano tuvo minutos en el partido amistoso tras su paso por la selección mexicana, donde recibió una ovación en el TSM

Carlos Acevedo reaparece con Santos en partido amistoso | Imago 7

Santos Laguna disputó un partido amistoso ante América de Cali como parte de su preparación rumbo al Apertura 2026, en un encuentro que terminó con victoria de la escuadra colombiana por 0-1 en el TSM.

El duelo sirvió como escenario para el regreso de Carlos Acevedo con el conjunto lagunero después de su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026. El guardameta ingresó para la segunda mitad y volvió a defender el arco de Santos ante la presencia de la afición que se dio cita en Torreón.

El único gol del encuentro llegó en el tiempo agregado. Jhon Murillo aprovechó una recuperación de balón en la zona defensiva de Santos y definió ante la salida de Acevedo para darle el triunfo al América de Cali en un partido donde ambas escuadras buscaron ritmo de competencia.

Durante la primera mitad, los dos equipos intentaron establecer su propuesta con posesión de balón y circulación desde la salida, aunque la presión y los duelos en el mediocampo dificultaron que las jugadas ofensivas tuvieran continuidad.

América de Cali tuvo una oportunidad temprana para abrir el marcador al minuto 3, cuando Jean Lucumi aprovechó una pérdida en la salida de Santos y mandó el balón al fondo de la portería. Sin embargo, la anotación fue anulada por posición adelantada.

Santos intentó construir sus ataques desde la defensa y evitó recurrir constantemente al juego directo. La presión del conjunto colombiano provocó varios encuentros físicos durante la primera parte y limitó las llegadas claras de ambos equipos.

El cuadro dirigido por Renato Paiva buscó variantes ofensivas con Bullaude y Di Yorio como referencias en ataque, aunque ambos futbolistas tuvieron que salir de su zona para participar en la generación de juego. La organización defensiva de los dos equipos mantuvo el marcador sin movimientos durante los primeros 45 minutos.

La opción más clara de Santos llegó al minuto 20, cuando Javier Abella ingresó al área y sacó un disparo que fue desviado por la defensa visitante. Después de esa acción, las llegadas fueron escasas y los equipos se fueron al descanso con empate sin goles.

Para el segundo tiempo llegó el momento esperado por la afición santista con el ingreso de Carlos Acevedo. El portero mexicano recibió el respaldo de los seguidores en su regreso al club después de formar parte de la concentración del Tricolor.

Con Acevedo en la cancha, Santos mostró mayor intensidad en los primeros minutos de la parte complementaria. Diego González probó con un disparo de media distancia que pasó cerca del arco colombiano, en una de las aproximaciones del conjunto local. Al minuto 59, Renato Paiva realizó modificaciones en su esquema con los ingresos de Picón y Sordo por Villalba y Abella. Más tarde, Santos realizó otros movimientos con la entrada de jugadores como el ‘Mudo’ Aguirre, Mauricio Cuevas, Aldo López y Geovanni Pérez para buscar mayor presencia ofensiva.

El equipo lagunero generó más aproximaciones durante la segunda mitad, pero no consiguió reflejarlo en el marcador. América de Cali mantuvo su estructura y esperó sus oportunidades para buscar una jugada que pudiera definir el encuentro.

Con este resultado, Santos Laguna continúa con su preparación de cara a sus próximos compromisos, mientras que Carlos Acevedo suma nuevamente minutos con el equipo después de su participación con la selección mexicana.

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