La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del cuarto habitante?

A partir de los detalles, miles de seguidores del programa coinciden en que el elegido podría ser Aldo Rendón

¿Quién será el cuarto habitante confirmado? | @LaCasaFamososMx

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 continúa y la producción mantiene su estrategia de revelar poco a poco a las celebridades que formarán parte del reality. En esta ocasión, las pistas compartidas en redes sociales han despertado una ola de especulaciones sobre la identidad del cuarto habitante.

El nuevo video promocional muestra una habitación repleta de ropa, accesorios de diseñador y elementos relacionados con el mundo de la moda. A partir de esos detalles, miles de seguidores del programa coinciden en que el elegido podría ser Aldo Rendón, reconocido asesor de imagen y creador de contenido, aunque la producción aún no ha confirmado oficialmente su participación.

🔥 Te compartimos las pistas del CUARTO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este jueves 9 de julio punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales#Original pic.twitter.com/lUC9Ark3Qg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 9, 2026

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del cuarto habitante de La Casa de los Famosos México?

La producción continuará revelando a los participantes de manera escalonada hasta el 19 de julio, como parte de la campaña previa al estreno del reality.

Las revelaciones se realizan de lunes a viernes a las 20:28 horas (tiempo del centro de México), mientras que los domingos los anuncios se llevan a cabo a las 21:00 horas. Galilea Montijo será nuevamente la encargada de presentar al cuarto integrante en la transmisión oficial.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

Hasta el momento, la producción ha confirmado a tres participantes para la nueva temporada:

El cuarto habitante aún no ha sido oficializado, aunque las pistas difundidas por la producción apuntan a Aldo Rendón, una teoría que ha cobrado fuerza entre los seguidores del programa.

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo continuará al frente de las galas principales del reality y será la encargada de presentar las revelaciones de los habitantes antes del estreno.

Además, la producción contará con el equipo de conductores que dará seguimiento al programa mediante emisiones especiales, contenido digital y cobertura en las distintas plataformas donde estará disponible el reality.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el domingo 26 de julio de 2026, fecha en la que los participantes ingresarán oficialmente a la casa para iniciar la convivencia.

A partir de ese día arrancarán las galas de nominación y eliminación, además de las dinámicas que han convertido al programa en uno de los realities más vistos de la televisión mexicana.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada podrá seguirse a través de Las Estrellas en televisión abierta. Las emisiones diarias estarán disponibles por Canal 5, mientras que ViX ofrecerá la cobertura digital del programa.

Asimismo, ViX contará con la transmisión 24 horas, los siete días de la semana, permitiendo seguir en vivo todo lo que ocurra dentro de la casa. Las revelaciones de los nuevos habitantes también podrán verse por Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, ViX y las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México.

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