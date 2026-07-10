Así quedó Torstein Traeen tras su caída en el Tour de Francia 2026: conmoción y fractura de costillas

El ciclista noruego sufrió un accidente en el descenso del Tourmalet; el Uno-X Mobility confirma su retiro de la competencia

Torstein Traeen sufre caída brutal en el Tour de Francia | Uno-X Mobility, Reuters

Torstein Traeen sufrió una fuerte caída durante la sexta etapa del Tour de Francia 2026, en una jornada que marcó un cambio importante dentro de su participación en la competencia. El ciclista noruego, quien inició el día portando el maillot amarillo después de dos jornadas históricas para el equipo Uno-X Mobility, terminó afectado por un accidente en el descenso del Col du Tourmalet.

La caída ocurrió mientras el pelotón descendía uno de los puertos más importantes de la etapa. Traeen circulaba junto a sus compañeros cuando una maniobra en una curva provocó un contacto entre bicicletas; el noruego perdió la trayectoria y terminó en el suelo. Tras el incidente fue atendido por el personal médico de su equipo y permaneció varios minutos detenido antes de volver a la carrera.

A pesar del golpe, Torstein Traeen logró retomar la marcha y superar la evaluación inicial del protocolo de conmoción cerebral en el lugar del accidente. El ciclista continuó hasta la meta ubicada en Gavarnie-Gèdre, aunque con molestias físicas y con una diferencia cercana a los 30 minutos respecto a Tadej Pogacar, ganador de la etapa y nuevo líder general del Tour.

Después de finalizar la jornada, el equipo Uno-X Mobility realizó nuevos estudios para conocer el alcance de las lesiones. El personal médico analizó los datos registrados por el sensor instalado en el casco del corredor y también se realizaron radiografías en el camión sanitario de la competencia.

Los resultados confirmaron que Torstein Traeen sufrió una conmoción cerebral y múltiples fracturas de costillas. Debido a estas lesiones, el equipo informó que el ciclista noruego no tomaría la salida en la séptima etapa del Tour de Francia y que comenzaría un proceso de recuperación bajo seguimiento médico.

El accidente terminó una participación histórica para Torstein Traeen en la edición 2026 de la ronda francesa. El ciclista de 30 años consiguió el maillot amarillo después de la cuarta etapa, tras integrarse en una fuga entre Carcasona y Foix, y logró mantener la camiseta de líder durante la quinta jornada.

El logro de Traeen representó también un momento importante para el Uno-X Mobility, ya que el equipo noruego vivió por primera vez la experiencia de tener a uno de sus ciclistas como líder general del Tour de Francia. El corredor se convirtió en una de las figuras destacadas de la primera semana de competencia antes de la caída en el descenso del Tourmalet.

Thor Hushovd, director general del Uno-X Mobility, explicó que el equipo quedó satisfecho con lo conseguido por el ciclista, aunque la prioridad era su recuperación. “Torstein le ha brindado al equipo un momento histórico y lo que él y todo el equipo han logrado en los últimos días es algo de lo que siempre estaremos orgullosos”, señaló.

Con el diagnóstico confirmado, Torstein Traeen comenzará ahora una etapa de recuperación para atender las lesiones sufridas en la sexta etapa. Su participación en el Tour de Francia 2026 quedará marcada por haber portado el maillot amarillo y por la caída que le impidió continuar en la competencia.

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