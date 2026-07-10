Mbappé vs Messi: el duelo por el Mundial 2026, la Bota de Oro… ¿Y el Balón de Oro?

Los dos máximos goleadores de la Copa del Mundo viven a distancia un nuevo capítulo de su rivalidad después de la final de Qatar 2022

Kylian Mbappé y Lionel Messi protagonizan nuevamente un duelo que concentra la atención del fútbol mundial. Cuatro años después de la histórica final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, ambos jugadores vuelven a estar en el centro de la escena, ahora con el Mundial 2026 como escenario y con tres grandes objetivos en disputa: el título de goleo, el campeonato del mundo… y hasta el Balón de Oro.

Los dos atacantes llegan a la parte decisiva de la Copa del Mundo como los máximos goleadores del torneo con ocho anotaciones cada uno. La diferencia es que Mbappé ya disputó los cuartos de final con Francia y marcó en la victoria 2-0 sobre Marruecos, mientras que Messi tendrá su próximo partido este sábado ante Suiza, donde buscará aumentar su registro.

Mbappé vs Messi: la pelea por ser el goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, suma ocho goles en seis partidos disputados con Francia en el Mundial 2026. El atacante de 27 años ha marcado en cinco encuentros del torneo y únicamente se quedó sin anotar en el cierre de la fase de grupos frente a Noruega.

Su camino goleador comenzó con un doblete ante Senegal en la primera jornada y continuó con dos anotaciones más frente a Irak en el segundo partido. Después marcó dos veces contra Suecia en los dieciseisavos de final, convirtió ante Paraguay en los octavos y volvió a aparecer frente a Marruecos en los cuartos de final.

Por su parte, Lionel Messi mantiene una racha goleadora en todos los partidos que ha disputado Argentina durante el Mundial 2026. El futbolista del Inter Miami, con 39 años, suma ocho goles en cinco encuentros y buscará aumentar su cifra cuando la Albiceleste enfrente a Suiza.

Mbappé sigue haciendo historia como goleador en el Mundial | Reuters

Messi comenzó la Copa del Mundo con un hat-trick ante Argelia, después marcó dos goles frente a Austria y añadió una anotación contra Jordania en la fase de grupos. En la fase de eliminación directa convirtió ante Cabo Verde en dieciseisavos y frente a Egipto en octavos.

Además, el argentino acumula nueve partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo, tomando en cuenta Qatar 2022 y la edición actual. Su último encuentro mundialista sin gol fue en noviembre de 2022, cuando Argentina venció 2-0 a Polonia en la fase de grupos; en aquel partido falló un penalti.

Histórica voltereta de Argentina | REUTERS/Carlos Barria

Messi y Mbappé también buscan convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales

El enfrentamiento entre ambos jugadores no solo está relacionado con el Mundial 2026. Messi y Mbappé también están protagonizando una carrera por convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Actualmente, Lionel Messi lidera esa clasificación con 21 goles en 31 partidos disputados en Mundiales. Kylian Mbappé ocupa el segundo lugar con 20 anotaciones en 20 encuentros, con un promedio goleador superior al del argentino.

Antes del inicio del torneo, ambos jugadores tenían como objetivo superar la marca del alemán Miroslav Klose, quien terminó su trayectoria mundialista con 16 goles. Durante el Mundial 2026, Mbappé ya superó esa cifra por cuatro anotaciones, mientras que Messi lo hizo por cinco.

El duelo por el Mundial 2026: ¿se repetirá la final de Qatar?

Messi y Mbappé en la final del Mundial de Qatar 2022 | Imago7

Más allá de la batalla individual, Messi y Mbappé buscan llevar a sus selecciones al partido por el título del Mundial 2026. Argentina y Francia están en caminos diferentes del cuadro, por lo que una nueva final entre ambos equipos todavía es una posibilidad.

Un enfrentamiento repetiría la final de Qatar 2022, considerada una de las más recordadas en la historia de los Mundiales. En aquel partido, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a tener ventaja de 2-0, pero Mbappé marcó dos goles en dos minutos para igualar el encuentro y enviarlo al tiempo extra.

En la prórroga, Messi y Mbappé volvieron a marcar para cerrar el marcador 3-3. La definición terminó en penales, donde Argentina se impuso 4-2 y consiguió el tercer título mundial de su historia. Messi levantó la Copa del Mundo, mientras que Mbappé se quedó como subcampeón después de haber sido campeón en Rusia 2018.

Mbappé vs Messi: ¿Un duelo que puede definir el Balón de Oro 2026?

El rendimiento de ambos futbolistas en el Mundial también modificó la pelea por el Balón de Oro 2026. El premio, organizado por France Football y la UEFA, será entregado el 26 de octubre en Londres y por primera vez en su historia tendrá una sede fuera de Francia.

Antes del torneo, las predicciones estaban más abiertas, pero la actuación en la Copa del Mundo cambió el panorama. Mbappé aparece como uno de los principales candidatos gracias a sus ocho goles y a su protagonismo con Francia, mientras que Messi volvió a colocarse en la conversación por el que sería su noveno Balón de Oro.

De acuerdo con las probabilidades más recientes, Kylian Mbappé ha escalado posiciones y en algunos mercados ya aparece como favorito. En Polymarket, el francés supera a Harry Kane con 28% de posibilidades, seguido por el inglés con 25%, Ousmane Dembélé con 15% y Lionel Messi con 13%.

La actuación mundialista también impulsó la candidatura del argentino. Antes de la Copa del Mundo, Messi tenía una menor consideración en las proyecciones, pero sus goles y el desempeño de Argentina aumentaron sus posibilidades de competir nuevamente por el premio individual.

El Balón de Oro busca dueño en 2026 | Reuters

Mbappé y Messi todavía tienen partidos por disputar en el Mundial 2026 y el desenlace del torneo podría definir quién termina con más argumentos para conquistar el Balón de Oro. El duelo entre ambos, que comenzó desde la final de Qatar 2022, tendrá nuevos capítulos en la recta final de una Copa del Mundo que puede marcar otro momento histórico en sus carreras.

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