Conor McGregor y Max Holloway casi llegan a los golpes en intenso cara a cara previo a UFC 329

McGregor aseguró que Holloway está en peligro antes de UFC 329, mientras el estadounidense habló de una posible trilogía entre ambos

Conor McGregor y Max Holloway se van a los golpes en el cara a cara | Captura

La tensión entre Conor McGregor y Max Holloway aumentó durante la conferencia de prensa previa a UFC 329, donde ambos peleadores tuvieron un encuentro frente a frente que terminó con la intervención del equipo de seguridad después de un intercambio de manotazos entre los dos protagonistas.

El irlandés y el estadounidense se medirán este sábado 11 de julio en la pelea estelar del evento, en una revancha que llega más de una década después de su primer enfrentamiento en 2013. Durante la presentación ante los medios, ambos dejaron claro que existe una rivalidad que va más allá de la competencia deportiva.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando McGregor y Holloway realizaron el tradicional cara a cara. El excampeón de UFC tomó los lentes del hawaiano y los lanzó al suelo, una acción que no generó una reacción inmediata de su rival, pero que llevó a ambos a acercarse hasta quedar frente a frente.

Después de permanecer unos segundos con los rostros juntos, Holloway pidió volver a acercarse a McGregor. El irlandés respondió apartando las manos de su oponente, situación que provocó que integrantes de la organización separaran a ambos peleadores para evitar que el intercambio continuara.

McGregor cuestiona las palabras de Holloway antes de UFC 329

Durante la conferencia, Max Holloway habló sobre la posibilidad de una tercera pelea entre ambos y señaló que su intención es vencer a McGregor, aunque dejando abierta la posibilidad de una nueva confrontación en el futuro.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el peleador irlandés, quien aseguró que las palabras de Holloway reflejan un interés económico por encima de la competencia deportiva. “Lo encuentro irrespetuoso. Siento que demuestra que está aquí por la parte económica. Debe no darse cuenta del peligro en el que está”, declaró McGregor ante los medios.

El excampeón de dos divisiones agregó que no espera una trilogía después del combate. “Pronostico el retiro de Holloway el sábado por la noche. No una trilogía por dinero”, afirmó.

McGregor también habló sobre sus posibilidades dentro del octágono y explicó que considera tener diferentes caminos para finalizar la pelea, aunque evitó limitar su predicción a un solo escenario. “Puedo destruir a Max en 10 segundos. Tengo nocauts de tres segundos en mi récord”, mencionó el irlandés. Además, señaló que si el combate llega a los últimos asaltos, Holloway podría enfrentar problemas por el desgaste acumulado.

Holloway responde y McGregor critica su estilo de pelea

Max Holloway también habló sobre sus expectativas para el combate ante Conor McGregor y aseguró que lo hará arrepentirse de haber vuelto al octágono.

“Voy a entrar ahí y ponerle las patas encima”, declaró Holloway durante el día de prensa de UFC 329. “Voy a hacer que se arrepienta de haber regresado; bueno, en realidad no, no voy a hacer que se arrepienta de haber vuelto. Voy a hacer que piense que puede hacerlo una vez más para que podamos tener una revancha a finales de año”.

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway será el combate principal de UFC 329, un evento que marcará el regreso del irlandés al octágono y pondrá frente a frente a dos peleadores que ya cuentan con un capítulo previo dentro de la organización.

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