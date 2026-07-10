La Copa en Tus Manos, en vivo | Jueves 9 julio 2026

La Copa en Tus Manos analiza el pase de Francia a semifinales, la pelea por el goleo entre Mbappé y Messi, además del futuro del Tri

Francia ya está instalada en las semifinales del Mundial 2026 y en La Copa en Tus Manos se analizará el momento que vive una de las selecciones candidatas al título. El conjunto francés superó una nueva prueba en el torneo y volvió a contar con la influencia de Kylian Mbappé, quien apareció en la fase decisiva para mantener vigente el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

La mesa de análisis revisará el rendimiento de los dirigidos por Didier Deschamps, sus principales fortalezas y las razones por las que Francia se mantiene como una de las selecciones con mayores argumentos para levantar el trofeo. Además, se debatirá si actualmente los galos son el equipo favorito para quedarse con el campeonato o si existe otra selección por encima de ellos.

Otro de los temas centrales será la pelea por el título de goleo del Mundial 2026. Kylian Mbappé y Lionel Messi continúan como protagonistas de la competencia individual, con actuaciones que los mantienen como dos de las figuras más importantes del torneo. Los especialistas analizarán el impacto de ambos futbolistas en sus respectivos equipos y el cierre de la carrera por el liderato goleador.

El programa también presentará la previa del duelo entre España y Bélgica, un enfrentamiento que definirá a otro semifinalista del Mundial. La mesa analizará las propuestas futbolísticas de ambas selecciones, sus figuras principales y las claves que podrían marcar la diferencia en un partido entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título.

Además, La Copa en Tus Manos repasará las declaraciones de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, quien realizó un balance de la participación de la selección mexicana después de su eliminación en el torneo. El directivo también habló sobre el futuro del proyecto encabezado por Rafael Márquez rumbo al próximo ciclo mundialista.

Con el Mundial entrando en su etapa definitiva, La Copa en Tus Manos ofrecerá el análisis, el debate y las noticias más importantes de la Copa del Mundo. Francia, Mbappé, Messi, los semifinalistas y el futuro del futbol mexicano serán parte de una edición con toda la información de Claro Sports.

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