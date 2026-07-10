Atlante presenta su playera por 110 años en su regreso a Primera División

Atlante presentó su nueva playera por sus 110 años y regreso a Primera División. Miguel Herrera destacó el diseño y el crecimiento del proyecto azulgrana

Atlante presentó los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027, una colección que acompañará al club en la conmemoración de su aniversario 110 y en su regreso a la Primera División del fútbol mexicano. Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro, participó en el lanzamiento y habló sobre el significado de vestir nuevamente los colores azulgranas en la Liga MX. La nueva indumentaria fue confeccionada por Charly, marca mexicana.

110 años de historia, orgullo y resistencia.



Un jersey que conmemora el legado de este club que desafió al tiempo y jamás dejó de luchar.



La leyenda se sigue escribiendo.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/3DgFzbjiFl — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 10, 2026

Miguel Herrera destaca el diseño de la nueva playera del Atlante

El uniforme de local mantiene las barras azulgranas que han identificado al equipo durante distintas etapas de su historia, mientras que la camiseta de visitante utiliza el blanco como color principal. Ambas prendas fueron mostradas como parte de los preparativos para el torneo en el que el Atlante volverá a competir contra los clubes de Primera División.

Miguel Herrera destacó la conservación de los elementos tradicionales de la camiseta y el trabajo realizado por la empresa encargada de producirla. El entrenador también relacionó la alianza entre ambas partes con la identidad que el Atlante ha construido como el denominado Equipo del Pueblo. “Es un diseño icónico del Atlante, con los colores tradicionales y las barras azulgranas. La blanca, que es la de visitante, también quedó espectacular. Estoy agradecido con la marca que se ha unido al Atlante; como lo dije, es una marca mexicana que se ha asociado con el Equipo del Pueblo y estamos contentos”, declaró el director técnico.

Herrera agregó que el plantel buscará representar la camiseta durante la temporada de regreso: “Esperamos poder portarla con muchísimo orgullo, hacerla vibrar otra vez y conseguir que el equipo dé de qué hablar”.

El lanzamiento se produce en el año en el que la institución celebra 110 años de trayectoria. El Atlante fue fundado en 1916 y durante abril recibió un reconocimiento del Congreso de la Ciudad de México por su historia y por el vínculo establecido con diferentes generaciones de aficionados.

Atlante inicia una nueva etapa dentro de la Liga MX

Además de referirse a la indumentaria, Miguel Herrera señaló que el club debe concentrarse en su participación dentro de la Primera División, sin dejar de reconocer lo conseguido durante los años en los que compitió en la Liga de Expansión MX. “(La playera) es totalmente de Primera División. Dejamos atrás los momentos que se vivieron con el descenso, pero estamos orgullosos de lo que hizo el equipo en la Liga de Expansión. Siempre seguí al Atlante y estuve al tanto de lo que hacía, de los títulos que ganaba y, desafortunadamente, no existía la posibilidad de ascender”, explicó.

El entrenador también reconoció la gestión del propietario Emilio Escalante y la incorporación de patrocinadores al proyecto: “La única forma de regresar fue como lo hizo Emilio Escalante, de la mano de todos los patrocinadores que se han sumado. Con este uniforme estaremos muy contentos. Las nuevas ediciones ya están por mostrarse y queremos que sean unas de las mejores de México. Tenemos nuestros entrenamientos en el club y estamos contentos porque el proyecto va creciendo”.

El Atlante consiguió su lugar en la Liga MX mediante la adquisición de la franquicia que pertenecía a Mazatlán FC, operación que permitió el retorno del conjunto azulgrana después de su última participación en el Clausura 2014. Durante su etapa en la Liga de Expansión, los Potros obtuvieron distintos campeonatos, pero no pudieron ascender deportivamente debido a la suspensión del sistema de ascenso y descenso.

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