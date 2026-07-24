Así quedaría el quinteto titular de Philadelphia 76ers tras la llegada de LeBron James

LeBron James daría a Nick Nurse variantes como alero o ala-pívot y convertiría a los 76ers en uno de los equipos más versátiles de la NBA

Lebron seguirá su carrera lejos de los Lakers | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers por dos temporadas modifica el panorama de la Conferencia Este y refuerza las aspiraciones de la franquicia. Ahora, Nick Nurse deberá integrarlo a una plantilla que ya cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe, con el objetivo de encontrar un funcionamiento que aproveche el talento disponible. Nota completa AQUÍ.