Pachuca vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Pachuca vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los cinco enfrentamientos más recientes entre Pachuca y Querétaro registran dos victorias para los Gallos, un triunfo para los Tuzos y dos empates. El antecedente inmediato ocurrió el 1 de febrero de 2026, cuando ambos equipos terminaron 0-0 en el Estadio Corregidora.

Querétaro ganó 2-0 en su visita a Pachuca el 20 de septiembre de 2025, mientras que los Tuzos se impusieron 1-0 en territorio queretano el 29 de enero de ese año. Los otros resultados fueron el empate 1-1 del 31 de agosto de 2024 y la victoria de los Gallos por 2-1 el 9 de marzo de 2024.

El historial reciente en el Estadio Hidalgo representa un dato para considerar. Querétaro no perdió en sus últimas tres visitas de Liga MX a ese inmueble, con triunfos de 2-0 y 2-1, además de un empate 1-1. Pachuca buscará terminar con esa racha después del resultado conseguido ante Pumas.

En los últimos cinco cruces, Querétaro marcó cinco goles y Pachuca consiguió tres. Tres de esos compromisos tuvieron dos anotaciones o menos, aunque el funcionamiento mostrado por los Tuzos en la primera fecha podría modificar el desarrollo del encuentro de este domingo.