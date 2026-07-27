Pachuca vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Pachuca recibe a Querétaro en la jornada 2 del Apertura 2026. Los Tuzos llegan como favoritos tras ganar, mientras Gallos busca sus primeros puntos
Alineaciones Pachuca vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Francisco Venegas, Alan Mozo, Rodolfo Pizarro, Elías Montiel, Christian Rivera, Oussama Idrissi, Salomón Rondón y Kenedy.
Querétaro: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Paulo Victor, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Carlo García, Santiago Homenchenko, Enzo Giménez, Alí Ávila y Mateo Coronel.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios publicados por caliente.mx colocan a Pachuca como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria de los Tuzos aparece en -176, el empate se paga en +320 y el triunfo de Querétaro está colocado en +440. Estas cifras pueden cambiar antes y durante el partido.
El momio de -176 representa una probabilidad implícita cercana al 64% para Pachuca. El empate ronda el 24% y una victoria de Querétaro se aproxima al 19%, antes de considerar el margen establecido por la casa de apuestas.
Antecedentes Pachuca vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los cinco enfrentamientos más recientes entre Pachuca y Querétaro registran dos victorias para los Gallos, un triunfo para los Tuzos y dos empates. El antecedente inmediato ocurrió el 1 de febrero de 2026, cuando ambos equipos terminaron 0-0 en el Estadio Corregidora.
Querétaro ganó 2-0 en su visita a Pachuca el 20 de septiembre de 2025, mientras que los Tuzos se impusieron 1-0 en territorio queretano el 29 de enero de ese año. Los otros resultados fueron el empate 1-1 del 31 de agosto de 2024 y la victoria de los Gallos por 2-1 el 9 de marzo de 2024.
El historial reciente en el Estadio Hidalgo representa un dato para considerar. Querétaro no perdió en sus últimas tres visitas de Liga MX a ese inmueble, con triunfos de 2-0 y 2-1, además de un empate 1-1. Pachuca buscará terminar con esa racha después del resultado conseguido ante Pumas.
En los últimos cinco cruces, Querétaro marcó cinco goles y Pachuca consiguió tres. Tres de esos compromisos tuvieron dos anotaciones o menos, aunque el funcionamiento mostrado por los Tuzos en la primera fecha podría modificar el desarrollo del encuentro de este domingo.
¿A qué hora juega Pachuca vs Querétaro y dónde ver hoy 26 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
El encuentro entre Pachuca y Querétaro está programado para comenzar a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, este domingo 26 de julio. El escenario será el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos realizarán su presentación como locales en el Apertura 2026.
La transmisión del Pachuca vs Querétaro estará disponible en México por FOX One. Otra opción será la señal de FOX+, además del seguimiento minuto a minuto de Claro Sports, que informará sobre las jugadas, tarjetas, cambios, resultado y goles del partido.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Pachuca vs Querétaro, jornada 2 Liga MX 2026!
Pachuca recibe a Querétaro este domingo 26 de julio en el Estadio Hidalgo, en el partido que cerrará la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos intentarán mantener su paso con una segunda victoria, mientras los Gallos buscarán sumar sus primeros puntos del campeonato.
El conjunto dirigido por Benjamín Mora comenzó el torneo con un triunfo de 3-0 sobre Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Elías Montiel abrió el marcador y Salomón Rondón completó la cuenta con dos anotaciones. Querétaro, por su parte, perdió 1-0 ante América en el Estadio Corregidora y quedó sin unidades tras la primera fecha.