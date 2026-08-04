Comparan a Luka Doncic con Magic Johnson

Rick Carlisle, entrenador del esloveno en sus primeros años en la NBA con los Mavericks, asegura que su juego se parece al legendario 32 de los Lakers

Rick Carlisle compara a Doncic con Magic Johnson | Getty Images via AFP

Luka Doncic ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la NBA desde que debutó en octubre de 2018 con los Dallas Mavericks, equipo que en ese entonces era dirigido por uno de los grandes entrenadores de la liga, Rick Carlisle, quien recientemente habló de cómo el esloveno le recuerda a una de las grandes leyendas en la historia del básquetbol: Earvin ‘Magic’ Johnson.

Carlisle, quien fuera el entrenador de Doncic en sus primeras cinco temporadas con los Mavericks, habló en el podcast The Draymond Green Show sobre el esloveno y no solo hizo esa comparación con Magic. Lee las palabras del entrenador en este enlace.

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