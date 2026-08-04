Yerry Mina confirma que Colombia quedó en deuda tras el Mundial 2026: “No veíamos la caída”

El zaguero y hombre de experiencia del plantel de Néstor Lorenzo fue claro en decir que el objetivo era llegar a la final del certamen.

Yerry Mina consolando a Juan Fernando Quintero | Reuters

Ya pasaron varias semanas desde que finalizó el Mundial 2026, que recordemos dejó como campeona a la Selección de España. En el camino quedó Colombia, que llegó hasta los octavos de final y en esa instancia fue eliminada por Suiza desde la vía de los penales, finalizando así su aventura en suelo canadiense.

Al día de hoy hay todavía opiniones divididas con respecto a la actuación de la ‘Tricolor’ en la cita orbital. Unos consideran que el equipo de Néstor Lorenzo cumplió y fue un torneo aceptable, mientras otros sienten que no se dio el salto de calidad esperado. Lo cierto es que el timonel seguirá al mando del cuadro nacional para lo que viene.

Muchos hinchas tenían la esperanza de que por primera vez Colombia llegara a una final de un Mundial, pues la fase de grupos y el partido de los dieciseisavos dieron para ilusionarse. No obstante, la falta de definición y los cobros errados en los penales esfumaron cualquier anhelo que había.

Más allá de eso, Yerry Mina, uno de los hombres de experiencia de la ‘Tricolor’, contó hace poco en una entrevista con Dsports que sí tenían el objetivo trazado de llegar al duelo por el título. No obstante, el central no dio una explicación clara de qué fue lo que faltó para haber cumplido el objetivo.

Una proyección incumplida

“Nuestro objetivo era ser campeones, nosotros no teníamos techo. Creo que dentro de la convivencia no veíamos por dónde iba a entrar la caída porque estábamos muy bien, una selección muy sana, un grupo muy humilde. Es lindo ver grupos así, entonces nosotros teníamos trazado llegar a la final y después ganarla, con berraquera, como fuera. No se dio, pero ahora toca mejorar y seguir creciendo”, dijo el zaguero.

Así las cosas, los jugadores de la Selección Colombia también sentían que podían llegar a pelear el título, aunque dentro de la cancha no se pudo trasladar esa proyección que se tenía. Ahora solo queda hacer el análisis correspondiente de lo que pudo haber faltado para que en el Mundial del 2030 se pueda dar ese salto de calidad que se espera.

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