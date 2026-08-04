Fija su postura: Gabriel Milito define su futuro ante el interés de River Plate

Luego del antecedente de Fernando Gago, el actual entrenador rojiblanco aclaró los rumores previo a su debut en la Leagues Cup

¿Milito aplicaría un Gago en Chivas? | Imago7.

Gabriel Milito respondió a las versiones que lo colocan como una opción para dirigir a River Plate. En la conferencia de prensa previa al debut de Chivas ante LAFC en la Leagues Cup 2026, el técnico argentino descartó hablar sobre un posible acercamiento y reafirmó su compromiso con el conjunto rojiblanco.

Ante la pregunta sobre el supuesto interés del club argentino por contratarlo, Milito evitó referirse directamente a las versiones. El estratega señaló que su atención se encuentra en el proyecto deportivo del Guadalajara y en los objetivos establecidos desde su llegada a la institución.

“No tengo nada para decir porque ya algo me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas”, respondió el entrenador durante su encuentro con los medios de comunicación.

Gabriel Milito quiere conquistar un título con Chivas

Milito también dejó clara la meta que persigue al frente del Rebaño. El argentino pretende conducir al equipo hacia un campeonato junto con los jugadores y la directiva, por lo que descartó desviar su atención hacia los rumores relacionados con River Plate.

“Mi compromiso es con este club, llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, agregó el director técnico rojiblanco.

Las declaraciones representan una postura directa ante la información surgida alrededor de su futuro. Milito no confirmó la existencia de contactos ni negociaciones y centró su respuesta en el vínculo que mantiene con Chivas, equipo al que dirige desde 2025.

Chivas está obligado a ganar en la Leagues Cup

Después de aclarar su posición, Milito habló sobre el debut contra LAFC y la exigencia del torneo. El estratega considera que el formato de la Leagues Cup deja poco margen para cometer errores, debido a que un resultado negativo puede comprometer de inmediato las posibilidades de avanzar.

“Es un torneo bastante particular porque no te perdona el error, no te perdona tener un mal resultado, te exige ganar. Es fundamental ganar para las aspiraciones de poder continuar en el torneo”, explicó.

El entrenador considera que Chivas deberá buscar el triunfo en sus tres compromisos de la primera fase. Aunque reconoció la dificultad de la misión por la calidad de los rivales, sostuvo que el plantel se encuentra preparado para competir por uno de los lugares en la ronda de eliminación directa.

“Creemos en esa posibilidad, pero al mismo tiempo sabemos que es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta los rivales que nos tocaron, que son rivales de un poderío futbolístico importante. Uno de ellos es el último campeón, como lo es Seattle”, apuntó.

Milito no prometió resultados antes del encuentro frente a LAFC, pero sí aseguró que sus jugadores mantendrán el compromiso durante toda la competencia. “Prometer resultados en el fútbol es muy complicado, pero sí prometemos que vamos a dar el máximo en cada uno de los partidos para poder pasar a la siguiente fase”, concluyó.

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