Jordania acusa a la FIFA de “chantaje” para respaldar la reelección de Gianni Infantino

El príncipe Ali Bin Al Hussein denunció que recibió una propuesta de apoyo institucional a cambio de respaldar al presidente de la FIFA

Infantino, acusado por Jordania de “chantaje” | Reuters

La Federación Jordana de Fútbol acusó a la FIFA de condicionar su apoyo económico a un eventual respaldo para la continuidad de Gianni Infantino como presidente del organismo. El señalamiento fue realizado por el príncipe Ali Bin Al Hussein, titular de la asociación jordana y antiguo candidato a dirigir el fútbol mundial.

A través de una publicación en X, el dirigente explicó que Jordania enfrentó distintos problemas durante su primera participación en una Copa Mundial. Entre ellos mencionó las dificultades para obtener visas de ingreso a Estados Unidos, el precio de los boletos para los aficionados y los impuestos aplicados a la federación por disputar sus partidos y establecer su concentración en territorio estadounidense.

Ali Bin Al Hussein también señaló que la federación continúa a la espera del dinero correspondiente a la participación de sus jugadores en la Copa Árabe disputada en Qatar. De acuerdo con su mensaje, la compensación por alcanzar la final del torneo no había sido entregada desde diciembre, pese a que la FIFA informa contar con reservas financieras por miles de millones de dólares.

“Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en ninguno de estos u otros asuntos, hasta que me fue comunicado verbalmente durante la Copa del Mundo que si respaldaba a Infantino, eso ayudaría en gran medida a nuestra federación”, publicó el presidente de la JFA.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

El príncipe Ali aseguró que Jordania no modificará su postura ante las próximas elecciones de la FIFA. “No lo respaldamos antes y ciertamente no lo haremos ahora. Pero toda la situación equivale a un chantaje y nos negamos a ceder ante eso”, agregó el dirigente en su posicionamiento.

La acusación aparece mientras Infantino enfrenta cuestionamientos por el proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que contemplaba abrir a capital privado una filial encargada de gestionar operaciones comerciales y torneos de la organización. La propuesta fue retirada después del rechazo de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol.

El respaldo de las federaciones asiáticas tendrá peso en una eventual elección presidencial, mientras Europa y varias asociaciones de Concacaf han comenzado a retirar su apoyo a Infantino. Jordania se suma así a las federaciones que han cuestionado su continuidad, con una acusación directa sobre el uso de recursos económicos como mecanismo para obtener votos.

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