Jáminton Campaz presiona a Rosario Central para acelerar su llegada al América

El colombiano se niega a entrenar para forzar al equipo argentino a aceptar su traspaso al fútbol mexicano

Jáminton Campaz quiere dejar Rosario Central para llegar al América | Reuters

Jáminton Campaz se presentó este martes a las instalaciones de Rosario Central, pero el colombiano le comunicó al técnico Jorge Almirón que no entrenaría, en un movimiento de presión para forzar su transferencia al América de México.

Campaz fue una de las figuras del triunfo canalla ante River Plate, pero exige que a la dirigencia de Central que acepte la oferta azulcrema, la cual ronda los 3.5 millones de dólares, pero es considerada insuficiente por el club argentino. Lee más del posible fichaje del América en este enlace.

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