Paco Cruz: “La LNBP debería volver a temporadas de siete-ocho meses”

Pako Cruz quiere cerrar su etapa con la selección | @AstrosJalisco

Figura en las ligas de Lituania, Letonia, España y Turquía, Paco Cruz puso en alto la bandera de México en el basquetbol europeo. Después de la aventura, el estelar seleccionado nacional recala en Astros de Jalisco para un nuevo reto: ganar la LNBP. El sonorense no desconoce la liga: jugó para Halcones Rojos y Pioneros antes de empezar su viaje europeo y ahora, 12 años después, se reencuentra con un circuito distinto al que recuerda.

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