Paco Cruz: “La LNBP debería volver a temporadas de siete-ocho meses”
Figura en las ligas de Lituania, Letonia, España y Turquía, Paco Cruz puso en alto la bandera de México en el basquetbol europeo. Después de la aventura, el estelar seleccionado nacional recala en Astros de Jalisco para un nuevo reto: ganar la LNBP. El sonorense no desconoce la liga: jugó para Halcones Rojos y Pioneros antes de empezar su viaje europeo y ahora, 12 años después, se reencuentra con un circuito distinto al que recuerda.