México, sin Karim López ni Jaime Jaquez de cara a dos juegos claves en las eliminatorias para el Mundial FIBA

La selección mexicana de básquetbol se enfrenta a Brasil y Colombia en Zacatecas, en el inicio de la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas de América

Karim López no estará con la selección mexicana de básquetbol | fiba.basketball

La selección mexicana de básquetbol varonil afronta dos partidos vitales en sus aspiraciones de llegar al Mundial del 2027, pero lo hará sin sus dos jugadores NBA, Karim López y Jaime Jaquez Jr. El entrenador de los 12 Guerreros, Omar Quintero, dio a conocer el martes 25 de agosto su roster para enfrentar a Colombia y Brasil en esta ventana de partidos clasificatorios, en los que destaca la ausencia de los jugadores de Grizzlies y Bucks.

Jaquez y López no son las únicas bajas para los 12 Guerreros, ya que Gael Bonilla tampoco estará en el roster, ya que está en Europa tras ser contratado por el BC Balkan Botevgrad de Bulgaria. En la convoatoria están veteranos de la selección como Paul Stoll, Pako Cruz, Fabián Jaimes e Israel Gutiérrrez, además de novedades como el primer llamado de Jaron Martin, egresado de la Universidad de California-Irvine en 2017 y quien ha jugado para múltiples equipos en México (Aguascalientes, Fuerza Regia, Astros de Jalisco), además de haber jugado en varias ligas en Europa.

Jaquez ya podría jugar con la selección mexicana sin ocupar la plaza de naturalizado, ya que la FIBA cambió sus reglas de elegibilidad y los jugadores que reciben el pasaporte a los 18 años o antes ya no cuentan para esta plaza. Triple J jugó por última vez con México en los Juegos Panamericanos del 2019 y Omar Quintero tenía la esperanza de que estuviera en esta ventana internacional, pero al final no estuvo entre los 12 jugadores del roster. Karim López, por su parte, jugó apenas un partido en la Summer League de Las Vegas por lesión y tampoco estará en los partidos que se disputarán de nueva cuenta en el Gimnasio Marcelino Gonzalez de Zacatecas.

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Roster de México para los partidos de las eliminatorias FIBA

Fabian Jaimes

Gabriel Giron

Israel Gutierrez

Jaron Martin

JJ Avila

Jonatan Machado

Jorge Camacho

Karim Rodriguez

Moises Andriassi

Pako Cruz

Paul Stoll

Víctor Valdés

¿Cómo funcionan las eliminatorias FIBA para el Mundial del 2027?

El continente americano reparte siete boletos para el Mundial varonil FIBA del 2027. Las eliminatorias consisten de dos rondas. En la primera, 16 selecciones fueron divididas en cuatro grupos. Se disputan dos juegos ante cada rival, alternando sede, y los mejores tres de cada sector avanzan a la segunda ronda, que iniciará el 27 de agosto. Para la segunda ronda, se juntan los equipos de dos grupos (en el caso de México, jugarán ante Brasil, Colombia y Chile).

Los tres primeros lugares de los nuevos grupos, además del mejor cuarto lugar, irán al Mundial, con la particularidad que los resultados de la fase previa cuentan para las clasificaciones, en las que cada victoria suma dos puntos y cada derrota uno. México entra a esta ronda con 9 puntos, en el cuarto sitio del Grupo E tras haber ganado tres de seis partidos en la primera ronda, con un punto más que Puerto Rico, el cuarto del Grupo F. En este momento, la selección mexicana sería el mejor cuarto lugar, con un punto más que Puerto Rico, pero tiene que hacer valer su condición de local en esta ventana.

GRUPO E GRUPO F Brasil: 12 puntos

Estados Unidos: 11

Rep. Dominicana: 10

México: 9

Colombia: 9

Chile: 8 Canadá: 12

Uruguay: 11

Argentina: 11

Puerto Rico: 8

Bahamas: 8

Panamá: 8

Colombia, el primer rival de México en esta ronda, tiene la misma cantidad de puntos, pero peor diferencia de puntos, por lo que los duelos en común serán vitales dentro del Grupo E. La selección mexicana tiene que hacer valer su condición de local, más considerando que sus rivales tendrían que medirse a Estados Unidos. En el otro grupo, tres equipos están con un punto menos que México, pero ni Puerto Rico ni Bahamas jugarán ante Canadá y su roster repleto de jugadores NBA en esta fase, por lo que es todavía más importante que los 12 Guerreros hagan valer la condición de local en Zacatecas.

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¿Cuándo juega México en las eliminatorias FIBA?

México vs Colombia | Jueves 27 de agosto | 20:10 horas | Zacatecas

| Jueves 27 de agosto | 20:10 horas | Zacatecas México vs Brasil | Lunes 31 de agosto | 20:10 horas | Zacatecas

Tras los partidos de agosto, que es la única ventana en que los jugadores de la NBA o NCAA pueden participar al estar fuera de sus calendarios, están programados partidos a finales de noviembre y en febrero:

27 de noviembre | Chile vs México

30 de noviembre | Brasil vs México

25 de febrero | Colombia vs México

28 de febrero | México vs Chile

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