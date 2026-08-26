Paco Cruz: “Probablemente sean de mis últimos partidos con México”

Publicado por José María Miranda

Pako Cruz quiere cerrar su etapa con la selección | @AstrosJalisco

Paco Cruz (Nogales, 1989) es, acaso, uno de los mejores 10 basquetbolistas mexicanos de la historia. Ídolo en Fuenlabrada, su hogar por tres temporadas; máximo anotador de la poderosa liga turca en 2021; sobresalió en tres de las competiciones más potentes del planeta, fuera de la NBA: España, Turquía y Lituania. Pero la tierra siempre llama. Después de 11 años, ‘Pako’ consideraba que era hora de volver. Se aproxima la recta final de su trayectoria y Cruz quiere cerrar con un hito que le ha sido esquivo hasta ahora: un título de liga.

Lee la nota completa AQUÍ.

Te puede interesar:

Paco Cruz: “La LNBP debería volver a temporadas de siete-ocho meses”

Básquetbol

Paco Cruz: “La LNBP debería volver a temporadas de siete-ocho meses”

México, sin Karim López ni Jaime Jaquez de cara a dos juegos claves en las eliminatorias para el Mundial FIBA

Básquetbol

México, sin Karim López ni Jaime Jaquez de cara a dos juegos claves en las eliminatorias para el Mundial FIBA

México cae ante Canadá en la final del Preclasificatorio Olímpico FIBA 2026

Básquetbol

México cae ante Canadá en la final del Preclasificatorio Olímpico FIBA 2026