Paco Cruz: “Probablemente sean de mis últimos partidos con México”

Pako Cruz quiere cerrar su etapa con la selección | @AstrosJalisco

Paco Cruz (Nogales, 1989) es, acaso, uno de los mejores 10 basquetbolistas mexicanos de la historia. Ídolo en Fuenlabrada, su hogar por tres temporadas; máximo anotador de la poderosa liga turca en 2021; sobresalió en tres de las competiciones más potentes del planeta, fuera de la NBA: España, Turquía y Lituania. Pero la tierra siempre llama. Después de 11 años, ‘Pako’ consideraba que era hora de volver. Se aproxima la recta final de su trayectoria y Cruz quiere cerrar con un hito que le ha sido esquivo hasta ahora: un título de liga.

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