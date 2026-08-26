Paco Cruz: “Probablemente sean de mis últimos partidos con México”
Paco Cruz (Nogales, 1989) es, acaso, uno de los mejores 10 basquetbolistas mexicanos de la historia. Ídolo en Fuenlabrada, su hogar por tres temporadas; máximo anotador de la poderosa liga turca en 2021; sobresalió en tres de las competiciones más potentes del planeta, fuera de la NBA: España, Turquía y Lituania. Pero la tierra siempre llama. Después de 11 años, ‘Pako’ consideraba que era hora de volver. Se aproxima la recta final de su trayectoria y Cruz quiere cerrar con un hito que le ha sido esquivo hasta ahora: un título de liga.