Benjamín Gil asegura que el enfoque de México es ganar ante Italia sin importar el escenario en el Clásico Mundial

Benjamín Gil, manager de la selección mexicana, se mostró claro en cuanto a la mentalidad de su equipo para el juego decisivo contra Italia

Con un boleto a los cuartos de final en juego, la selección mexicana de béisbol se prepara para su último partido de la fase de grupos del Clásico Mundial 2026, enfrentando a Italia este miércoles 11 de marzo. A pesar de la ajustada derrota 5-3 ante Estados Unidos, México sigue con posibilidades de avanzar, gracias a la sorpresiva victoria de Italia sobre los norteamericanos por 8-6. Con este resultado, Italia se coloca líder del Grupo B con marca de 3-0, mientras que Estados Unidos finaliza con 3-1 y México se mantiene con 2-1. La victoria ante Italia se ha convertido en un partido crucial para el futuro de las tres novenas.

Benjamín Gil, manager de la selección mexicana, se mostró claro en cuanto a la mentalidad de su equipo para el juego decisivo contra Italia. “Lo que tenemos que hacer es ganar, sin importar el escenario que se presente”, declaró Gil al respecto. A pesar de la derrota ante Estados Unidos, el manager señaló que México tiene que centrarse únicamente en obtener la victoria, sin preocuparse por los posibles resultados de los otros equipos en el grupo. “Es ganar el juego, punto. Lo demás lo resolverán los otros equipos”, agregó.

El escenario para México es claro: si vence a Italia, el equipo activará los criterios de desempate para definir su clasificación. En caso de empate con Italia, el primer criterio será el resultado directo entre ambos, es decir, el partido de este miércoles. Sin embargo, si el empate persiste, el desempate se resolverá mediante el TQB (Cociente de Calidad del Equipo), un cálculo que considera las carreras anotadas y permitidas, lo que hace que la victoria de México sea aún más crucial para avanzar.

Gil también destacó la disponibilidad de sus lanzadores para el juego ante Italia, con la excepción de Manny Rodríguez, quien no será utilizado debido al alto número de picheos que lanzó en su última actuación. “Todos los demás están disponibles bajo las estipulaciones y restricciones que tenemos”, comentó el manager. Esta estrategia de picheo será vital, ya que México necesita asegurarse de estar lo más fuerte posible en todas las áreas del juego.

En cuanto al análisis del rival, Benjamín Gil expresó su respeto por el equipo de Italia, que ha demostrado ser un rival complicado en el Clásico. “Italia ha jugado muy bien y ha demostrado que es un equipo fuerte. Nos enfrentamos a una selección que va con todo y, por lo tanto, tenemos que estar enfocados en cada bateador”, indicó Gil. El manager destacó la importancia de no subestimar a ningún jugador del equipo italiano, ya que cualquier bateador puede generar daño si se le da la oportunidad.

El enfoque de Gil en la estrategia de picheo está centrado en la ejecución precisa, aprovechando las debilidades de los bateadores italianos sin dejar de lado las fortalezas de sus propios lanzadores. “Lo importante es no cometer errores y ejecutar correctamente”, explicó el manager. Esta es una de las claves para el éxito, ya que cualquier falla en la zona de picheo podría ser aprovechada por los bateadores rivales.

El partido contra Italia no solo es importante por el boleto a la siguiente ronda, sino también por el prestigio y el nivel de competencia que enfrenta México. “Es un juego de respeto para Italia, sabemos lo que representan y debemos darles la importancia que tienen”, dijo Gil, reconociendo el valor del rival. En este contexto, la selección mexicana no puede permitirse distracciones, y todo el equipo está concentrado en el objetivo de ganar y asegurar su pase a los cuartos de final.

Finalmente, el manager de México aseguró que la mentalidad del equipo es la correcta. “Nuestro objetivo es claro: ganar este partido, sin preocuparnos por nada más”, concluyó Benjamín Gil. Con esta declaración, México se prepara para uno de los juegos más importantes de su historia reciente en el Clásico Mundial de Béisbol, con la mirada puesta en la clasificación y el sueño de llegar más lejos en el torneo.

