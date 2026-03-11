Italia vs México, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La novena mexicana busca sellar su boleto a cuartos de final después de la derrota ante Estados Unidos

Estados Unidos estará muy pendiente de lo que ocurra entre Italia y México. La novena local sabe que la calificación no está en sus manos, por lo que no le queda más que ser espectador: “Está fuera de nuestro control. Ahora solo necesitamos un poco de suerte, y veremos qué pasa”, dijo el capitán del equipo de EE. UU., Aaron Judge. Los estadounidenses vencieron 5-15 a Brasil, 9-1 a Gran Bretaña y 5-3 a México, pero perdieron 6-8 ante Italia. Este último resultado deja en el aire el pase a cuartos de final.

Del otro lado, México obtuvo triunfos de 2-8 ante Gran Bretaña y 16-0 frente a Brasil. Además, la mencionada caída de 5-3 contra Estados Unidos. Finalmente Italia presume victorias de 8-0 sobre Brasil, 7-4 ante Gran Bretaña y 6-8 frente a Estados Unidos.

Italia, el ‘coco’ de México en el Clásico Mundial de Béisbol

Italia se ha convertido en uno de los rivales más complicados para la selección mexicana en los Clásicos Mundiales de Béisbol. El enfrentamiento entre ambos se ha dado en dos ediciones, siempre en fase de grupos, y en ambas ocasiones, los europeos lograron remontar para quedarse con la victoria:

México 5-6 Italia (2013) , en el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale, Arizona.

, en el Salt River Fields at Talking Stick de Scottsdale, Arizona. México 9-10 Italia (2017), en el Estadio de los Charros de Jalisco, Zapopan, Jalisco.

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La novena mexicana necesita ganar hoy para meterse a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Italia está dentro ganando, e incluso podría avanzar con una derrota y recibiendo cuatro carreras. A continuación te dejamos nuestra cuadrícula de desempate con las distintas posibilidades para el juego de este miércoles entre Italia y México:

Escenario 1 Si México pierde, pasan Italia y Estados Unidos

Escenario 2 Si México gana y anota cinco o más carreras, avanza junto a Estados Unidos

Escenario 3 Si México gana y anota cuatro o menos carreras, pasa a la siguiente ronda con Italia



Una victoria de México le daría el boleto a 4tos de final

Benjamín Gil: “Es ganar el juego, punto”

Francisco Cervelli, manager de la selección de Italia, aseguró en la previa: “No estoy seguro de lo que sucederá. Podemos usar la calculadora. Es posible que no la necesitemos. Espero que ese no sea el caso”. A la escuadra italiana le basta la victoria para meterse como primer lugar del sector e incluso con una derrota podría colarse a los cuartos de final.

Por su parte Benjamín Gil, manager de México, dejó claro que el enfoque es ganar sin importar el escenario: “Lo que tenemos que hacer es ganar, sin importar el escenario que se presente. Es ganar el juego, punto. Lo demás lo resolverán los otros equipos”, declaró en conferencia.

Además tuvo palabras de elogio para Cervelli: “Es buen amigo, siempre que lo veo nos hablamos con mucho cariño. Le deseo toda la suerte del mundo, excepto hoy. Sería fabuloso para nuestro béisbol que dirigiera en México”.

Javier Assad, el abridor vs Italia El lanzador abridor ante Italia será Javier Assad. Además, Benjamín Gil apuesta por los siguientes hombres: Jarren Duran, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk, Joey Meneses, Nacho Álvarez Jr, Nick Gonzales, Alek Thomas y Joey Ortiz. ¿A qué hora juegan Italia vs México hoy 11 de marzo de 2026? Italia vs México se disputará hoy miércoles 11 de marzo de 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Las emociones comenzarán en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). ¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online? El partido entre Italia y México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá seguir en vivo y en directo por TV a través de la señal de ESPN y TUDN. Además podrás ver las acciones vía streaming por Disney+ y ViX. Por último, no olvides que todas las emociones estarán disponibles en el tradicional minuto a minuto de Claro Sports. México, por el boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 El Clásico Mundial de Béisbol se enciende este miércoles 11 de marzo, cuando Italia y México midan fuerzas en duelo correspondiente al Grupo B de la competencia. Un duelo que en la previa parecía destinado a definir al segundo lugar del sector, pero que hoy tiene a las dos selecciones con la posibilidad de meterse a la siguiente fase y dejar en el camino a Estados Unidos. La novena mexicana llega a la cita con registro de 2-1, mientras que la italiana lo hace con foja invicta con 3-0. Quien gane esta tarde se meterá de forma directa a los cuartos de final, obligando a sacar la calculadora para definir al segundo invitado del sector. Esta será la tercera ocasión que Italia y México choquen en un Clásico Mundial de Béisbol. Los dos antecedentes se fueron del lado europeo: 6-5 en el 2013 y 10-9 en el 2017. ¡Vámonos con toda la previa!

