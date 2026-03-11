Histórica victoria de Italia sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial

Italia venció a Estados Unidos, con cuadrangulares clave y una sólida defensa, manteniendo su invicto y complicando el pase de México a los cuartos de final

Italia hace historia. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Italia logró una histórica victoria por 8-6 sobre Estados Unidos en un electrizante encuentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado en el Daikin Park de Houston. Con esta victoria, los europeos se mantienen invictos en la fase de grupos con un récord de 3-0, mientras que Estados Unidos cierra su fase con 3-1 y deberá esperar al duelo de este jueves entre los europeos y la selección mexicana, para saber si avanza a los cuartos de final.

El partido fue una montaña rusa de emociones, donde la ofensiva italiana brilló y, a pesar de los intentos de respuesta de los norteamericanos, la ventaja de los europeos fue inquebrantable.

El juego comenzó sin muchas emociones en la primera entrada, con ambos equipos buscando asentarse. El abridor de Estados Unidos, Nolan McLean, dominó a los bateadores europeos, manteniéndolos sin base hasta la segunda entrada, cuando Italia sorprendió con un cuadrangular de Kyle Teel, que abrió el marcador 1-0. El equipo europeo, liderado por su ofensiva, supo aprovechar el momento y Sam Antonacci le repitió la dosis al lanzador con home run elevado entre los jardines izquierdo y central, llevando a la registradora a Jac Caglianone para poner el marcador 3-0.

Por su parte, Michael Lorenzen, el lanzador de Italia también mostró una sólida actuación al mantener a los de las Barras y las Estrellas sin daño con una solida labor de cuatro entradas y dos tercios en los que colgó ceros y al final sirvió para apuntarse el triunfo. A pesar de los intentos de los estadounidenses, que no lograron concretar, Italia amplió su ventaja en la cuarta entrada con otro cuadrangular de dos carreras de Sam Antonacci, sumando dos carreras más para colocar el marcador 5-0.

Estados Unidos perdió el control en el sexto inning, cuando el relevista Brad Keller cometió un error de tiro y luego lanzó un wild pitch, lo que permitió que Italia anotara tres carreras y se pusiera con una sorprendente ventaja de 8-0.

La presión aumentaba sobre Estados Unidos, pero la reacción no se hizo esperar. En la sexta entrada, los estadounidenses dieron señales de vida, con un cuadrangular de Gunnar Henderson, quien conectó un jonrón solitario ante Dan Altavillaque que acercó a los de las Barras y las Estrellas a tan solo 8-1, lo que dejó en claro que el juego aún no estaba decidido. Luego, Pete Crow-Armstrong, quien había fallado un jonrón en su turno anterior, corrigió su swing en el séptimo y disparó un cuadrangular de tres carreras ante Alek Jacob, acercando a su equipo 8-4, lo que levantó a los aficionados.

La remontada siguió en el octavo inning con dos hombres en base y dos outs, cuando Roman Anthony conectó un sencillo impulsador para reducir la desventaja a tres carreras. Bryce Harper, en cuenta llena, no logró dar el golpe definitivo al elevar al jardín izquierdo. En el noveno, otro jonrón de Crow-Armstrong acercó a Estados Unidos a 8-6, y con Bobby Witt Jr. en base, Aaron Judge llegó al plato representando la carrera del empate. Sin embargo, el relevista de Italia, Greg Weissert, ponchó a Judge para sellar la victoria.

La victoria dejó a Italia con el boleto casi asegurado a la siguiente ronda, mientras que Estados Unidos, aunque con una derrota, aún tiene chances de avanzar dependiendo de los resultados finales. Italia se prepara para enfrentar a México en lo que será el cierre de la fase de grupos, con ambos equipos luchando por el primer lugar. El juego de hoy no solo destacó la ofensiva italiana, sino también la solidez defensiva y la capacidad de su bullpen para mantener la ventaja ante la presión de los estadounidenses.

