Italia vs México, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Publicado por Marcel Guzmán

La novena mexicana enfrenta su último duelo dentro del grupo después de la derrota ante Estados Unidos

Italia vs México: horario y dónde ver en vivo
Italia vs México: horario y dónde ver en vivo el juego de béisbol | Claro Sports

La selección mexicana de béisbol cayó a manos de Estados Unidos en Houston por pizarra de 5-3, en el tercer partido de la etapa de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, dentro del sector B y después de sumar dos victorias, por lo que ahora pone la mira en su siguiente compromiso, cuando enfrente a Italia.

Italia vs México: ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 11 de marzo de 2026?

El juego entre peloteros mexicanos e italianos se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

Si no te quieres perder un solo detalle del juego entre la novena mexicana y la italiana, tienes que seguir la señal de TUDN y ESPN. También lo podrás seguir a través de sus plataforma de streaming; es decir, ViX+ y Disney+, respectivamente. Solo toma en cuenta que debes contar con una cuenta activa y suscripción de pago.

En Claro Sports te llevaremos las acciones de este juego a través de nuestro minuto a minuto del duelo, con la mejor cobertura para conocer el futuro de la selección mexicana en el certamen.

¿Cómo llegan Italia y México a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?

México ha tenido una gran participación en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de iniciar con el pie derecho al vencer a Gran Bretaña con pizarra de 2-8. Aunque no fue un rival a modo por el gran pitcheo que mostraron los británicos. En su segundo encuentro no tuvo piedad con Brasil, al vencerlo por nocaut de 16-0 en la sexta entrada. En su tercer juego, aunque le plantó cara a Estados Unidos, no pudo imponerse a los estadounidenses.

Por su parte, los del país de la bota iniciaron con victoria el torneo al blanquear 8-0 a Brasil. Después, en un duelo más cerrado, los italianos se impusieron 7-4 a los británicos. El martes enfrentará a Estados Unidos previo a medir fuerzas con México, por lo que podrían llegar ambas novenas con un recorrido muy parecido.

TE PUEDE INTERESAR:

México pierde con Estados Unidos y se juega la vida contra Italia

Béisbol

México pierde con Estados Unidos y se juega la vida contra Italia

Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Cuándo es, dónde y qué equipos lo juegan? Guía completa

Béisbol

Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Cuándo es, dónde y qué equipos lo juegan? Guía completa

Clásico Mundial de Béisbol 2026: resultados de hoy, calendario, posiciones y dónde ver en vivo

Béisbol

Clásico Mundial de Béisbol 2026: resultados de hoy, calendario, posiciones y dónde ver en vivo