Italia vs México, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La novena mexicana enfrenta su último duelo dentro del grupo después de la derrota ante Estados Unidos

Italia vs México: horario y dónde ver en vivo el juego de béisbol | Claro Sports

La selección mexicana de béisbol cayó a manos de Estados Unidos en Houston por pizarra de 5-3, en el tercer partido de la etapa de grupos del Clásico Mundial de Béisbol, dentro del sector B y después de sumar dos victorias, por lo que ahora pone la mira en su siguiente compromiso, cuando enfrente a Italia.

Italia vs México: ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 11 de marzo de 2026?

El juego entre peloteros mexicanos e italianos se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

Si no te quieres perder un solo detalle del juego entre la novena mexicana y la italiana, tienes que seguir la señal de TUDN y ESPN. También lo podrás seguir a través de sus plataforma de streaming; es decir, ViX+ y Disney+, respectivamente. Solo toma en cuenta que debes contar con una cuenta activa y suscripción de pago.

En Claro Sports te llevaremos las acciones de este juego a través de nuestro minuto a minuto del duelo, con la mejor cobertura para conocer el futuro de la selección mexicana en el certamen.

¿Cómo llegan Italia y México a este partido del Grupo B del Mundial de Béisbol?

México ha tenido una gran participación en el Clásico Mundial de Béisbol, luego de iniciar con el pie derecho al vencer a Gran Bretaña con pizarra de 2-8. Aunque no fue un rival a modo por el gran pitcheo que mostraron los británicos. En su segundo encuentro no tuvo piedad con Brasil, al vencerlo por nocaut de 16-0 en la sexta entrada. En su tercer juego, aunque le plantó cara a Estados Unidos, no pudo imponerse a los estadounidenses.

Por su parte, los del país de la bota iniciaron con victoria el torneo al blanquear 8-0 a Brasil. Después, en un duelo más cerrado, los italianos se impusieron 7-4 a los británicos. El martes enfrentará a Estados Unidos previo a medir fuerzas con México, por lo que podrían llegar ambas novenas con un recorrido muy parecido.

