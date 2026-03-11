¡Insólito! Mark DeRosa admite error de cálculo que podría dejar fuera a Estados Unidos del Clásico Mundial

Mark DeRosa, manager de EE. UU., admitió su error de cálculo en el Clásico Mundial tras su derrota ante Italia (8-6). Ahora, EE. UU. depende de México para avanzar

Mark DeRosa, manager de la selección de Estados Unidos, generó una gran controversia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras admitir públicamente un error de cálculo. En una entrevista previa al partido contra Italia, DeRosa declaró con total confianza que “nuestro boleto a los cuartos de final ya está asegurado”. Sin embargo, la derrota por 8-6 ante la sorpresa italiana lo obligó a reconocer que no evaluó correctamente los escenarios de clasificación, dejando a su equipo al borde de la eliminación en la primera ronda.

El propio DeRosa explicó después del juego que “me equivoqué al leer los números”. Durante una aparición en MLB Network, el estratega estadounidense se basó en la victoria previa sobre México para asumir que el pase estaba garantizado. Esta confianza excesiva influyó en sus decisiones tácticas: descansó a estrellas como Bryce Harper, Alex Bregman y otros titulares clave, priorizando la rotación de pitchers y dando oportunidad a jugadores menos habituales. El resultado fue desastroso y ahora Estados Unidos depende de terceros para seguir en el torneo.

La derrota ante Italia por 8-6 fue un golpe inesperado. Estados Unidos cayó 8-0 temprano en el juego y, aunque remontó con seis carreras consecutivas, no logró empatar. Italia, con récord perfecto, tomó momentáneamente el liderato del Grupo B y complicó todo el panorama. DeRosa reconoció que “completamente malinterpreté los cálculos” al conversar con colegas sobre los posibles resultados del duelo pendiente entre México e Italia.

Actualmente, Estados Unidos tiene récord de 3-1, pero su clasificación pende de un hilo. El Grupo B se definirá hoy miércoles 11 de marzo en el juego entre México e Italia en el Daikin Park de Houston. Solo los dos primeros lugares avanzan a cuartos de final y cualquier error en el cálculo puede significar la eliminación temprana del gran favorito del torneo.

¿Qué necesita Estados Unidos para avanzar?

Los escenarios son claros y matemáticos. Si Italia vence a México, Estados Unidos clasifica como segundo lugar junto a Italia. Si México gana el partido, se activa un triple empate y Estados Unidos avanza únicamente si México anota cinco o más carreras. En cambio, si México gana anotando cuatro carreras o menos, México e Italia avanzan y Estados Unidos queda eliminado en primera ronda.

Este escenario de carreras permitidas y anotadas es el que DeRosa admitió no haber considerado correctamente. El manager reconoció que “sabíamos que México jugaría contra Italia y revisamos carreras anotadas, permitidas y outs”, pero en el calor de la entrevista matutina se le escapó la declaración errónea. Ahora, su equipo espera expectante el resultado de un partido que no controla.

La presión sobre DeRosa ha aumentado considerablemente. Medios estadounidenses destacan que su error de cálculo ha puesto en riesgo el prestigio de un equipo lleno de estrellas de las Grandes Ligas. A pesar de la decepción, DeRosa asumió la responsabilidad y aseguró que “aprendimos la lección” de cara a futuros torneos internacionales.

