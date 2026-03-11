¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026? Los escenarios

Tras la victoria de Italia sobre Estados Unidos, México dependerá de su enfrentamiento contra los italianos para pasar a cuartos de final

La novena ocupa la victoria, para checar criterios de desempate | Reuters

Tras una ajustada derrota 5-3 ante Estados Unidos, la selección mexicana de béisbol sigue viva en el Clásico Mundial 2026, pero debe enfrentarse a Italia en su último encuentro de la fase de grupos, que se jugará el miércoles 11 de marzo. A pesar de la derrota, las posibilidades de clasificación de México se mantienen intactas, ya que Italia acaba de derrotar a los estadounideses por 8-6, lo que abre un escenario de triple empate en el Grupo B.

Con este resultado, Italia sorprende y se pone con marca de 3-0 y lídera el Grupo B, mientras que Estados Unidos finaliza su actividad en el sector con marca de 3-1. Finalmente, México se encuentra con racha de 2-1, lo que hace que el partido entre mexicanos e italianos sea crucial para definir el futuro de las tres novenas.

¿Qué necesita México para avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol? Estos son los escenarios

Si Italia y México también terminan con una marca de 3-1, es decir, si los de Bernardo Gil se imponen a los europeos, se activarán los criterios de desempate para definir el avance de los equipos. En este caso, el primer criterio será el resultado directo entre los dos equipos, es decir, el partido entre México e Italia, que podría determinar al clasificado.

Si se mantiene el empate, se evaluará el TQB (Cociente de Calidad del Equipo), un cálculo que tiene en cuenta las carreras anotadas y las permitidas. Los tres equipos serían acomodados según carreras permitidas, divididas entre outs defensivos registrados. Los dos mejor ubicados en este ejercicio obtendrán su pase.

En caso de que el TQB también termine igualado, los criterios siguientes incluyen el promedio de bateo en los partidos entre los equipos empatados. Finalmente, si los equipos siguen empatados, se recurrirá a un sorteo para definir quién avanza a la siguiente ronda.

México debe enfrentar a Italia, (con un buen porcentaje de carreras anotadas y un bajo nivel de careras permitidas, de ser posible) con la determinación de no dejar nada al azar, ya que una derrota significaría la eliminación inmediata del torneo.

Así marcha el Grupo B, con solo un partido pendiente | mlb.com

México vs Italia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido definitivo del WBC?

La cita está lista para el miércoles 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas, en punto de las 17:00 horas, cita en donde el objetivo de México será asegurar su lugar en la siguiente fase. La selección sigue con la esperanza de alcanzar su meta, y los aficionados del béisbol mexicano están pendientes de lo que será otro enfrentamiento clave en este Clásico Mundial.

¿Quién transmite en vivo el Clásico Mundial de Beisbol y dónde ver por TV y online?

Si no te quieres perder el juego entre México e Italia, tienes que seguir la señal de TUDN y ESPN. También lo podrás seguir a través de las plataformas de streaming; ViX+ y Disney+, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: