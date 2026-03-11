Motagua vs Lobos UPNFM en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Motagua y Lobos UPNFM por la jornada 11 del Torneo Clausura de Honduras.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Motagua y Lobos UPNFM, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras! El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan en buen momento en el campeonato: el Ciclón Azul buscará defender el liderato del torneo, mientras que los universitarios intentarán confirmar la recuperación que han mostrado en las últimas jornadas.

Motagua llega a este compromiso como líder del torneo con 19 puntos, producto de cinco victorias y cuatro empates en el Clausura 2026. El equipo dirigido por Javier López mantiene el invicto en el campeonato y ha mostrado regularidad a lo largo de las primeras jornadas. Sin embargo, su desempeño en el Estadio Nacional presenta un dato particular: acumula tres empates consecutivos como local, una racha que intentará cortar en este partido para seguir firme en la primera posición.

Por su parte, Lobos UPNFM ocupa la tercera posición con 13 unidades, gracias a un registro de tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas. El conjunto dirigido por Salomón Nazar atraviesa su mejor momento del torneo luego de superar un inicio complicado en el que pasó seis partidos sin ganar. En las últimas fechas logró tres victorias seguidas: 1-0 ante Platense, 2-0 frente a Génesis PN y 3-2 contra Juticalpa, resultados que lo acercaron a los primeros lugares de la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Motagua vs Lobos UPNFM hoy miércoles 11 de marzo de 2026?

El encuentro entre Motagua y Lobos UPNFM está programado para el miércoles 11 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Motagua vs Lobos UPNFM para la jornada 11, al momento

Ni Motagua ni Lobos UPNFM cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Salomón Nazar utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Motagua : Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Padilla Discua, Rodrigo Gómez; Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera y Romario Da Silva. DT : Javier López.

: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Padilla Discua, Rodrigo Gómez; Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera y Romario Da Silva. : Javier López. Lobos UPNFM: Alex Guity; Jhonatan Onofre, Luis López, José García, Christopher Ardón; Miguel Castillo, Geremy Rodas, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein; Jairo Róchez y Kilmar Peña. DT: Salomón Nazar.

Antecedentes del Motagua vs Lobos UPNFM y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Lobos UPNFM:

27 de noviembre de 2025 | Lobos UPNFM 0-0 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Motagua 3-3 Lobos UPNFM | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 7 de abril de 2025 | Lobos UPNFM 2-1 Motagua | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de febrero de 2025 | Motagua 5-0 Lobos UPNFM | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 28 de septiembre de 2024 | Lobos UPNFM 0-2 Motagua | Torneo Apertura 2024

