Rieleros le repite la dosis a Tecos y asegura la serie en Aguascalientes

La novena hidrocálida derrota 10-3 a Los Dos Laredos en el Parque Alberto Romo Chávez para ponerse 2-0

Los Rieleros de Aguascalientes derrotaron 10-3 a los Tecos de los Dos Laredos en el Parque Alberto Romo Chávez y aseguraron la serie al colocarse 2-0 en el enfrentamiento correspondiente a la Liga Mexicana de Béisbol. La novena local respondió después de recibir tres carreras en la primera entrada y construyó la remontada entre el tercer y quinto episodio.

Tecos tomó ventaja desde la parte alta del primer capítulo. José Rodríguez conectó un cuadrangular de dos carreras que llevó al plato a Ali Castillo, mientras que Luis de los Santos produjo la tercera anotación con un doble que permitió la llegada de Ryan Aguilar. El equipo visitante cerró la entrada con ventaja de 3-0.

La respuesta de Rieleros llegó en la parte baja de la tercera entrada con un ataque de cinco carreras. José Manuel Orozco conectó un jonrón de tres anotaciones, con Gabriel Noriega y Amílcar Gómez en los senderos, para empatar el encuentro. Después, Ángel Reyes agregó un cuadrangular solitario y Matthew Batten produjo la quinta carrera con un doble.

Aguascalientes amplió la diferencia en el cuarto episodio. Gabriel Noriega abrió el ataque con un sencillo, Amílcar Gómez continuó con otro imparable y José Manuel Orozco conectó un doble hacia el jardín derecho para llevar a Noriega al plato y colocar la pizarra 6-3.

La ofensiva local volvió a producir en la quinta entrada con cuatro anotaciones. José Rondón y Matthew Batten se colocaron en circulación antes de que Aaron Antonini conectara un sencillo productor de dos carreras. Más tarde, José Manuel Orozco recibió una base por bolas con las bases llenas y un pasbol permitió la llegada de Gabriel Noriega para establecer el 10-3.

Harol González se quedó con la victoria después de lanzar seis entradas. El abridor de Rieleros contuvo a Tecos después del primer episodio y evitó nuevas carreras durante el resto de su trabajo. El relevo mantuvo el marcador sin modificaciones en las últimas tres entradas.

La derrota fue para Leam Méndez, quien permaneció tres entradas y un tercio sobre el montículo. El lanzador de Tecos recibió el ataque de cinco carreras en el tercer episodio y dejó el encuentro durante la cuarta entrada, con el conjunto de Aguascalientes al frente.

Rieleros terminó con 15 imparables y dos errores, mientras que Tecos registró nueve hits y no cometió errores. Con el triunfo, Aguascalientes mejoró su marca a 37-39 y aseguró la serie ante unos Tecos que quedaron con registro de 29-51.

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