Toros de Tijuana evita la barrida ante Dorados con remontada en Chihuahua

El pitcher Florencio Serrano se llevó el triunfo, mientras que Ralph Garza Jr. cargó con la derrota en el Estadio Héctor Espino

Toros derrota a Dorados y evita la barrida. | Captura Claro Sports

Los Toros de Tijuana evitaron la barrida en la serie ante los Dorados de Chihuahua después de protagonizar una remontada en el Estadio Héctor Espino. La novena fronteriza se impuso por 9-6 en el tercer juego de la serie, luego de recuperarse de una desventaja inicial de seis carreras y cerrar el compromiso con una ofensiva de 19 imparables.

Dorados tomó el control del encuentro desde las primeras entradas. En el primer capítulo, Chihuahua abrió la pizarra con tres carreras y aprovechó los espacios de la defensiva visitante para colocarse arriba en el marcador. La ventaja aumentó en la segunda entrada con otro rally de tres anotaciones, producto de batazos importantes de su ofensiva.

Con la pizarra 6-0 en contra, Toros comenzó la reacción en la tercera entrada. Jonathan Guzmán conectó un triple que permitió la llegada al plato de una carrera y posteriormente Rafael Ortega produjo otra con un doblete, para reducir la diferencia a cuatro anotaciones. La novena tijuanense encontró una respuesta después de un inicio complicado ante el pitcheo de Dorados.

La ofensiva de Toros mantuvo la presión en la sexta entrada con una nueva carrera gracias a un imparable de Tomás Telis que permitió anotar a Justin Turner. Sin embargo, el momento clave del encuentro llegó en la séptima entrada, cuando Tijuana fabricó un ataque de cuatro carreras para empatar el juego.

En ese episodio, Franchy Cordero conectó su cuadrangular número 15 de la temporada, mientras que Justin Turner, Hernán Pérez y Wilmer Flores también participaron en la remontada. Flores conectó un doblete productor de dos carreras para igualar el marcador 6-6 ante un relevo de Dorados que no logró contener la ofensiva visitante.

Toros tomó la ventaja en la novena entrada con otro ataque. Justin Turner inició la ofensiva con un sencillo y Hernán Pérez agregó otro imparable para colocar corredores en posición de anotar. Isaac Rodríguez sumó un batazo productor y posteriormente Jonathan Guzmán llevó otra carrera al plato para poner cifras definitivas de 9-6.

En la parte defensiva, el relevo de Tijuana permitió mantener la ventaja. Florencio Serrano se quedó con la victoria después de lanzar una entrada, mientras que Brett de Geus consiguió su salvamento número 22 de la temporada. Ralph Garza Jr. cargó con la derrota tras permitir parte de la reacción de los fronterizos.

Con este resultado, Toros de Tijuana evitó la barrida, aunque Dorados de Chihuahua se quedó con la serie por marcador de 2-1. La novena fronteriza cerró el compromiso con una ofensiva que acumuló 19 imparables y una remontada que cambió el rumbo de un partido que parecía encaminado para el equipo local.

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