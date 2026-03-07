Cuadrangular de Jefferson define triunfo de Diablos Femenil ante Bravas

En duelo cerrado de la Liga Mexicana de Softbol, Diablos Femenil se impuso por la mínima a Bravas de León con una carrera en la tercera entrada.

Diablos Femenil se impuso 1-0 a Bravas de León en un duelo marcado por el trabajo desde la lomita y una carrera que terminó por definir el resultado y empatar la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En las primeras dos entradas, ambos equipos intercambiaron oportunidades sin poder abrir el marcador. Bravas colocó corredoras en base en la primera alta cuando Rachel García recibió base por bola y Daisy Muñoz conectó sencillo, pero la ofensiva se detuvo con un ponche a Cassandra Valdez. En la parte baja, Diablos respondió con una corredora golpeada, aunque tampoco pudo avanzar.

El tercer episodio cambió el rumbo del juego. Tras un rodado de Byanka Durán que representó el primer out, Janae Jefferson tomó turno al bat y conectó un cuadrangular que superó la barda y colocó el 1-0 para las Diablas. Después del batazo, la defensiva visitante retiró a las siguientes bateadoras con dos ponches consecutivos a Jazmyn Jackson y Leannelys Zayas.

A partir de ese momento, el duelo entró en una dinámica dominada por las lanzadoras y las defensivas. En la cuarta entrada, León intentó reaccionar, pero Rachel García retiró a Elizabeth Robert y Rosa del Castillo con ponches, mientras Elisa Cecchetti terminó el inning con un elevado de foul capturado por la receptora Rosangela Jardines.

Diablos tampoco logró ampliar la ventaja. En la quinta entrada, Paty Ponce y Lauren Lucas se poncharon, y Makena Brocki elevó al jardín derecho para cerrar el turno. En la parte baja, Ximena Guerrero fue retirada con ponche, Gabriela Sandoval rodó al cuadro y Byanka Durán elevó al jardín derecho.

La sexta entrada mantuvo el mismo guion. Por Leon, Giulia Longhi elevó a la tercera base, Rachel García entregó el segundo out con elevado de foul y Daisy Muñoz rodó a la antesala. Diablos abrió su turno con base por bola a Janae Jefferson, quien avanzó por un lanzamiento descontrolado, pero Jazmyn Jackson fue retirada con línea al cuadro y el inning terminó con elevado de Leannelys Zayas y ponche a Elisa Cecchetti.

En la séptima y última entrada, León no logró empatar el marcador. Cassandra Valdez rodó al cuadro, Rosangela Jardines conectó sencillo y Diablos Femenil logró los dos outs siguientes con ponches a Diana Arcega y Paty Ponce.

Con la ventaja mínima, el equipo capitalino aseguró el triunfo gracias al cuadrangular de Jefferson y al trabajo desde la lomita que mantuvo a la ofensiva de León sin carreras durante todo el encuentro. El 1-0 quedó definido desde la tercera entrada y se mantuvo hasta el final del partido.

