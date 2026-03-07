¡Bombazo! Los Raiders cambian a Maxx Crosby a los Ravens

Movimiento en la NFL: Raiders y Ravens concretan un intercambio que involucra selecciones de primera ronda del Draft.

Maxx Crosby deja a los Raiders | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Las Vegas Raiders y los Baltimore Ravens concretaron un acuerdo que enviará al ala defensiva Maxx Crosby a Baltimore, según reportó ESPN. El movimiento incluye selecciones de primera ronda del Draft de la NFL en 2026 y 2027 como compensación para la franquicia de Las Vegas.

De acuerdo con el reporte, la transacción no podrá hacerse oficial hasta la próxima semana. Crosby, de 28 años, deja a los Raiders después de siete temporadas con el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2019.

Semanas antes de concretarse el intercambio, el gerente general de la organización, John Spytek, había señalado durante el NFL Combine que esperaba contar con el jugador en la plantilla para la siguiente temporada. Esa postura coincidía con la del nuevo entrenador en jefe, Klint Kubiak, quien expresó su intención de mantener a Crosby dentro del proyecto deportivo del equipo.

A pesar de esas declaraciones, los rumores sobre una posible salida del defensivo se mantuvieron durante varios meses. La situación tomó fuerza después de que los Raiders decidieran colocarlo en la lista de lesionados en los últimos partidos de la temporada anterior.

Según información de Dianna Russini, la decisión de enviarlo a la reserva de lesionados generó tensión entre el jugador y la organización. Crosby presentaba una lesión en la rodilla que posteriormente requirió cirugía, aunque el jugador consideraba que podía continuar jugando con la molestia.

Tras ser colocado en la lista de lesionados, el defensivo publicó en redes sociales videos y fotografías realizando actividades físicas, mientras el equipo se encaminaba hacia la primera selección del Draft de la NFL de ese año, situación que generó debate en torno al rumbo de la franquicia.

Durante la semana del Super Bowl, Crosby declaró en el pódcast Let’s Go! que se mantenía al margen de las especulaciones y que su prioridad era recuperarse completamente para volver al campo.

El jugador firmó en 2024 una extensión de contrato por tres años con valor reportado de 106.5 millones de dólares, acuerdo que en ese momento lo colocó como el jugador mejor pagado de la liga fuera de la posición de mariscal de campo. Seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2019 procedente de Eastern Michigan, Crosby registró al menos diez capturas de quarterback en cuatro temporadas con los Raiders. Ahora continuará su carrera con Baltimore, equipo que busca reforzar su defensiva de cara a las próximas campañas de la NFL.

Te puede interesar: