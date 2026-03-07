Puerto Rico deja en blanco a Colombia en el debut del Clásico Mundial

La eficacia de los boricuas amargó el debut de la delegación colombiana en el certamen orbital.

Puerto Rico despacha a Colombia | AL BELLO / Getty Images via AFP

La Selección Colombia de béisbol flaqueó en su primera actuación del Clásico Mundial. No era un reto fácil, pues se medía de entrada ante el anfitrión, Puerto Rico, apoyado e impulsado por toda su gente en el Estadio Hiram Bithorn. La suerte no acompañó a la ‘Tricolor’, que cayó por 5 entradas a 0 frente al elenco boricua.

Los cafeteros quedaron contra las cuerdas tras no demostrar la eficacia que sí logró Puerto Rico en una sola carrera. El precio se pagó muy caro por un aluvión de la novena rival. Prácticamente en un solo inning liquidó el pleito al enlazar con cinco hits el marcador final. Los anotadores fueron Carlos Cortés, Darell Hernáiz, Emmanuel Rivera, Eddie Rosario y Martín Maldonado.

Desde la segunda entrada, Colombia tuvo la oportunidad de anotar con dos hombres de base. Sin embargo, ni el turno de Carlos Martínez ni el de Bryan Buelvas fueron acertados. Un elevado impidió que Donovan Solano fuera a home, mientras que el segundo se ponchó. Esa fracción cambió el rumbo del juego, pues la historia hubiese sido otra.

La quinta parada sí fue la pesadilla. Carlos Cortés logró la primera anotación después de hacer su respectivo camino. Se le escapó la pelota a a Gio Urshela en el intento de capturar, permitiendo el primer golpe, además de que Emmanuel Rivera entrara a primera y Darell Hernaiz a segunda base.

Puerto Rico siguió aprovechando su momento. Dos carreras seguidas, a través de Eddie Rosario y Martín Maldonado, permitieron que la localía se viera más cómoda después del par sencillas. Al rato, con un doblete de Willi Castro, Rosario marcó el cuarto y Heliot Ramos después originó la ‘manita’ con un elevado de sacrificio hacia los jardines, permitiendo que Maldonado llegara al home.

El 5-0 dejó con intención de reaccionar para Colombia. De hecho, en la octava entrada, tuvo a todos los hombres en base, pero nuevamente desperdiciaron la oportunidad. Así se edificó la victoria final para Puerto Rico, arrasando en el debut frente a los cafeteros. Un total de once jugadores con chances tuvo la visita, sin cristalizar nunca carrera en aras de descontar.

Edwin Díaz strikes out three and SLAMS the door for a Team Puerto Rico victory 🔥#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TFDLYEp7kD — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

Colombia necesita pasar la página y levantar cabeza en el ‘grupo de la muerte’. Su próximo rival será Canadá este sábado 7 de marzo a partir de las 11:00 a.m. (hora COL). Un escenario donde la ‘Tricolor’ necesitará ser más punzante y no desperdiciar las oportunidades de carrera.

