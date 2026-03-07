Prácticas Libres 3 GP de Australia 2026 en vivo: Checo Pérez en la Fórmula 1

Cómo llegan las escuderías al GP de Australia y parrilla de salida

La Fórmula 1 se prepara para uno de los reinicios técnicos más profundos de su historia. El cambio de reglamento de 2026 no solo redefine la aerodinámica y las unidades de potencia, también ha obligado a cada escudería a replantear su proyecto desde los cimientos.

Mientras los autos ultiman sus primeras vueltas en sesiones privadas y simuladores, el paddock llega a los test de pretemporada con más incógnitas que certezas. La nueva generación de monoplazas debutará oficialmente en las pruebas de Barcelona y Bahréin, pero antes de que los semáforos se apaguen en Australia ya hay señales claras sobre la situación de cada equipo.

Mercedes: el equipo de Brackley llega a 2026 con la etiqueta de candidato fuerte, aunque su desarrollo técnico ha generado debate dentro del paddock. La interpretación que Mercedes hizo de un aspecto del nuevo reglamento de motores ha levantado dudas entre sus rivales, quienes creen que podría traducirse en una ventaja de rendimiento. Mientras la FIA analiza la situación, la escudería alemana confía en que el trabajo acumulado durante los últimos años con la nueva unidad de potencia le permita arrancar la temporada en posiciones competitivas.

Red Bull: para Red Bull comienza una etapa completamente distinta, marcada por el estreno de su propio motor desarrollado por Red Bull Powertrains con el respaldo técnico de Ford. El proyecto representa uno de los mayores desafíos en la historia reciente del equipo, que ahora asume también el rol de fabricante. Aunque el desarrollo ha cumplido con los objetivos iniciales, la verdadera medida del rendimiento llegará cuando el nuevo monoplaza se enfrente a la competencia en pista.

Ferrari: en Maranello apostaron por una solución técnica poco convencional para su nuevo monoplaza. El SF-26 incorpora un diseño de motor con materiales distintos a los utilizados tradicionalmente en la categoría, buscando aumentar la eficiencia térmica y optimizar el rendimiento de combustión. Ferrari también ha introducido cambios en la arquitectura del coche y en el sistema de baterías, señales de que la escudería decidió explorar caminos propios en esta nueva etapa reglamentaria.

McLaren: después de conquistar el campeonato anterior, McLaren encara el cambio de reglamento con una mezcla de confianza y cautela. El equipo adelantó buena parte del trabajo en el monoplaza de 2026 incluso antes de terminar la temporada pasada, una decisión estratégica que podría darle ventaja en la adaptación inicial. En Woking saben que el rendimiento del motor Mercedes será un factor determinante para confirmar si pueden mantenerse entre los protagonistas.

Aston Martin: la escudería británica inicia el nuevo ciclo técnico con grandes expectativas, pero también con algunos desafíos en el desarrollo de su unidad de potencia Honda. Los primeros reportes apuntan a dificultades en el área eléctrica del motor, especialmente en el sistema de baterías. A pesar de ello, Aston Martin mantiene un ambicioso proyecto respaldado por una estructura técnica de alto nivel que busca posicionar al equipo entre los contendientes.

Alpine: el cambio a motores Mercedes ha sido uno de los movimientos más importantes para Alpine en los últimos años, aunque su implementación ha presentado ciertos retos técnicos. El equipo trabaja en ajustar la integración del nuevo propulsor mientras completa las primeras fases de desarrollo del monoplaza. La temporada 2026 será un momento clave para evaluar si esta nueva alianza logra impulsar el rendimiento deportivo de la escudería francesa.

Audi: la marca alemana se prepara para su primera campaña completa en la Fórmula 1 con un proyecto que ha despertado gran interés dentro del paddock. Audi ya puso en pista su nuevo monoplaza en un programa inicial de rodaje que permitió comprobar los primeros aspectos de fiabilidad. Aunque el desarrollo del motor aún está en evolución, el equipo confía en que su enfoque progresivo le permita construir una base sólida para el futuro.

Williams: el histórico equipo británico afronta el cambio de reglamento con optimismo después de una temporada que marcó señales claras de recuperación deportiva. Williams mantiene su asociación con Mercedes en el apartado de motores y apuesta por una alineación de pilotos experimentada para seguir avanzando. La clave estará en qué tan bien interpreten las nuevas reglas aerodinámicas y el complejo manejo de energía de los motores híbridos.

Haas: la escudería estadounidense busca dar un paso adelante apoyándose en una colaboración técnica más amplia con Toyota Gazoo Racing. Esta alianza permitirá mejorar sus capacidades de simulación y desarrollo, un área que en el pasado limitaba el crecimiento del equipo. Con motor Ferrari y una estructura cada vez más consolidada, Haas espera aprovechar el reinicio reglamentario para ganar consistencia en la zona media de la parrilla.

Racing Bulls: el equipo satélite de Red Bull continúa desempeñando un papel dual dentro de la Fórmula 1: competir en pista y servir como plataforma de desarrollo para jóvenes talentos. En 2026 también será una pieza importante en la evolución del nuevo motor Red Bull-Ford, compartiendo parte de la tecnología con el equipo principal. Su objetivo será mantenerse competitivo mientras contribuyen al desarrollo técnico del proyecto.

Cadillac: la parrilla se amplía con el debut de Cadillac, el primer equipo completamente nuevo en más de una década. Respaldado por General Motors, el proyecto arranca con motor Ferrari mientras desarrolla su propia unidad de potencia para el futuro. Con una alineación experimentada al volante, la escudería estadounidense inicia su camino con expectativas moderadas, pero con la ambición de construir un programa sólido a largo plazo.