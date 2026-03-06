Mazatlán vs León en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10

Antecedentes del Mazatlán vs León y últimos resultados en la Liga MX

En los enfrentamientos recientes entre Club León y Mazatlán Fútbol Club dentro de la Liga MX, ambos equipos han protagonizado partidos cerrados y con marcadores variados. En los últimos cinco duelos se registran empates y victorias repartidas, lo que refleja una rivalidad competitiva en los torneos recientes.

León 2-2 Mazatlán FC | 23 de septiembre de 2025

Mazatlán FC 1-2 León | 31 de enero de 2025

León 0-0 Mazatlán FC | 5 de noviembre de 2024

Mazatlán FC 2-2 León | 30 de enero de 2024

León 2-1 Mazatlán FC | 18 de agosto de 2023