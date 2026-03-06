Mazatlán vs León en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 10
Clausura 2026: horario del partido Mazatlán vs León, hoy 6 de marzo de 2026
El partido correspondiente a la Liga MX se disputará el viernes 6 de marzo a las 19:00 horas, teniendo como escenario el Estadio El Encanto, casa de Mazatlán Fútbol Club. El encuentro forma parte de la actividad de la jornada 10.
Liga MX: alineaciones del Mazatlán vs León para la jornada 10, al momento
Estas serían las posibles alianeaciones de ambas escuadras para este compromiso:
Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Edgar Bárcenas, Josue Ovalle, Said Godínez, Luiz Teodora, Brian Rubio, Iván González
León: Jordan García, Bryan Colula, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, Jaime Barreiro, Daniel Arcila, Salvador Reyes, Juan Domínguez, Javier Vallejo, Diber Cambindo
¿Dónde ver en vivo el Mazatlán vs León? Canales de TV y transmisión streaming
Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión abierta por Canal 7, mientras que en televisión de paga estará disponible a través de FOX Sports. Además, el duelo también podrá verse en dispositivos móviles y plataformas digitales mediante la aplicación FOX One.
Antecedentes del Mazatlán vs León y últimos resultados en la Liga MX
En los enfrentamientos recientes entre Club León y Mazatlán Fútbol Club dentro de la Liga MX, ambos equipos han protagonizado partidos cerrados y con marcadores variados. En los últimos cinco duelos se registran empates y victorias repartidas, lo que refleja una rivalidad competitiva en los torneos recientes.
León 2-2 Mazatlán FC | 23 de septiembre de 2025
Mazatlán FC 1-2 León | 31 de enero de 2025
León 0-0 Mazatlán FC | 5 de noviembre de 2024
Mazatlán FC 2-2 León | 30 de enero de 2024
León 2-1 Mazatlán FC | 18 de agosto de 2023
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
De cara a este enfrentamiento entre Mazatlán Fútbol Club y Club León, las proyecciones previas colocan al conjunto esmeralda como el principal candidato para quedarse con los tres puntos. Las estimaciones de las casas de apuestas reflejan una ligera ventaja para León, que llega con mayores probabilidades de triunfo, mientras que Mazatlán aparece como la segunda opción en el pronóstico y el empate se mantiene como el escenario menos favorecido previo al silbatazo inicial.
De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, los números se distribuyen de la siguiente manera:
Mazatlán gana: +215
Empate: +245
Club León gana: +120