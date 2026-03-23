Diablos Rojos, por el bicampeonato de la Liga de Campeones de Béisbol

La novena mexicanabuscan revalidar el título en casa ante rivales internacionales en un torneo que proyecta expansión global en los próximos años

Diablos Rojos, campeón de la BCL 2025 | Imago 7

Este martes 24 de marzp, en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, dará inicio la Liga de Campeones de Béisbol 2026 con la participación de cinco equipos, incluido Diablos Rojos del México, campeón del año pasado que buscará refrendar el título.

Las novenas participantes se enfrentarán en un round robin de cuatro partidos hasta el sábado 28 de marzo. Los dos mejores avanzarán al partido por el campeonato el domingo 29 de marzo a las 14:00 horas hora de la CDMX. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y Guillermo Ramírez, Comisionado de la Baseball Champions League, anunciaron a los equipos que tomarán parte en el certamen.

Además de Diablos Rojos, equipo anfitrión, estarán los Kane County Cougars como campeones de la Asociación Norteamericana 2025, CTBC Brothers de China Taipéi, Managua Dantos, campeones de la Liga Germán Pomares de Nicaragua y Cocodrilos de Matanzas, de la Liga Cubana de Béisbol.

Lorenzo Bundy, manager de Diablos Rojos, informó que la novena escarlata llega a este compromiso después de un training camp de 17 días en Oaxaca, en donde pudo observar cómo se encuentran físicamente sus jugadores. Aseguró que vienen dispuestos a lograr el bicampeonato, pues la grandeza de este equipo así lo demanda.

“La organización de Diablos, es una organización ganadora. El año pasado celebramos 85 años, este año 86, la liga tiene 100. Nosotros tenemos 18 campeonatos, ya vamos por la 19. Estamos aquí porque ganó más campeonatos en menos tiempo. Entonces, la expectativa es ahorita para ese torneo es ganar, los aficionados de nosotros quieren ganar, yo quiero ganar, mi gente quiere ganar, todos queremos ganar. Presión no, yo tengo una definición de presión, es cuando tú entras a una situación y no estás preparado. Mi gente está preparada”, afirmó contundente Bundy.

El torneo se inaugura este 24 de marzo a las 10:00 horas con el partido Dantos de Nicaragua contra Brothers de Taiwán. Ese mismo día, tras la ceremonia de apertura que se realizará a las 18:00hrs, los Diablos Rojos del México, campeones de la Liga Mexicana 2025, se enfrentarán a los Kane County Cougars. Para esta primera jornada el equipo que descansa es Cocodrilos de Matanzas.

Por su parte, Guillermo Ramírez, Comisionado de la BCL, explicó que esta es un torneo que poco a poco va tomando forma, y que la idea está en que dentro de tres años puedan tener un torneo global con la presencia de los cuatro mejores equipos del mundo, los campeones de América, Europa, Asia y Japón que tendrían pasen directo.

Explicó que, durante el mes de mayo, dará inicio la Europa Champions League. “Arrancamos el 22 de mayo, es un torneo diferente al de América, por situación geográfica ya nos permite hacerlo de otra manera, allá se maneja primero una etapa de ocho equipos divididos en dos grupos, con dos sedes en Alemania y en Holanda, y los dos ganadores de cada grupo pasarán a la serie final, que será en septiembre en sede todavía por definir”. Abundó que el plan original es en dos años arrancar la Champions League en Asia, para en tres años poder hacer la BCL global.

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