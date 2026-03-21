Sultanes Femenil viene de atrás para vencer a Diablos y se pone a un juego del título en la Serie de la Reina

Sultanes Femenil arma un rally en la sexta entrada para remontar y tomar ventaja ante Diablos Rojos Femenil

Sultanes Femenil se pone a un juego del título | @SultanesFemenil

La novena de Sultanes Femenil derrotó 8-7 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 3 de la Serie de la Reina, resultado con el que tomó ventaja de 2-1 en la serie y se ponen a un triunfo del título en la Liga Mexicana de Sóftbol.

El encuentro comenzó con anotación para Sultanes en la primera entrada. Tras colocar corredoras en circulación, Baylee Klingler conectó un imparable que permitió abrir la pizarra y darle la primera ventaja al conjunto visitante.

Durante las siguientes entradas, el pitcheo mantuvo el control del juego y limitó el daño de ambas ofensivas. Diablos intentó responder, pero no logró concretar sus oportunidades en los primeros episodios.

La respuesta del equipo capitalino llegó en la cuarta entrada. Diablos armó un rally que inició con imparables consecutivos y se complementó con bases por bolas y batazos dentro del cuadro. Elizabeth Robert conectó un sencillo productor que amplió la ventaja, mientras el equipo local construía una diferencia de 5-1.

Sultanes redujo la distancia en la quinta entrada con una carrera impulsada por Baylee Klingler, lo que permitió mantener el juego en alcance antes de un cambio en el desarrollo del encuentro.

El momento clave se presentó en la sexta entrada, cuando Sultanes armó un ataque que modificó el marcador. Soclaina Van Gurp conectó un cuadrangular para acercar a su equipo, y más adelante Alexandra Piña y la propia Klingler produjeron carreras. En ese mismo inning, Klingler volvió a aparecer con un jonrón de dos anotaciones que colocó el 8-5.

Diablos respondió de inmediato en la parte baja del sexto episodio. Janae Jefferson se embasó y Elizabeth Robert conectó un cuadrangular que redujo la diferencia a una carrera, dejando el marcador 8-7 y manteniendo el juego abierto rumbo al cierre.

En la séptima entrada, el relevo de Sultanes retiró a la ofensiva rival con un rodado y dos ponches consecutivos para asegurar la victoria. Con este resultado, el equipo regiomontano se coloca con ventaja en la Serie de la Reina y queda un triunfo de asegurar el campeonato.

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