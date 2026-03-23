Horacio de la Vega, presidente de la LMB, reconoce que México fracasó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección mexicana quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol tras caer ante Italia con una paliza de 9-1, un resultado inesperado en Houston

México, eliminado del Clásico Mundial de Béisbol | Reuters Thomas Shea-Imagn Images

La selección mexicana quedó eliminada en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras sufrir una contundente derrota de 9-1 ante Italia en Houston el pasado 11 de marzo, un resultado inesperado que dejó a la novena azteca sin opciones de pelear por un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2026. Bajo este escenario, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol y encargado del equipo Tricolor, reconoció este lunes 23 de marzo, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, que lo ocurrido debe considerarse como un “fracaso”.

“Sí, yo creo que fue un fracaso. Tal cual hay que decirlo cómo es. Se pusieron muchas expectativas en esta selección. Se hicieron muchos esfuerzos importantes para conjuntar al mejor nivel que estaba disponible. Hay que decirlo también que no nada más para México. Para muchos equipos fue complicado tener a los mejores jugadores. Tuve muchos jugadores muy buenos, pero tuvimos a varios jugadores que por una u otra razón ya sea por equipos de Grandes Ligas o por el famoso seguro, no nos prestaron o facilitaron y obviamente eso complica la situación”, declaró el presidente de la LMB ante los medios de comunicación.

México llegó mermado al Clásico Mundial de Béisbol 2026 por la ausencia de varias figuras clave: Taj Bradley decidió no asistir por motivos personales, Joe Musgrove y Patrick Sandoval estaban lesionados, Julio Urías no fue considerado por problemas personales e Isaac Paredes no recibió permiso de su organización. Además, bajas por lesiones y movimientos de último momento, como las de Marcelo Mayer y los hermanos Urías, terminaron por debilitar al equipo desde su conformación, sin embargo Horacio de la Vega considera que se llevará estas lecciones para la próxima vez que compita el equipo a nivel internacional.

“Hay que reconocer que países que nadie vio venir como Italia, un equipo muy completo y lo digo con mucho respeto, pero con una gran cantidad de jugadores americanos compitiendo por Italia. Así es el torneo, el deporte y desafortunadamente no fue la mejor decisión. No sobra decir que pensando en la edición del 2023 donde quedamos en tercer lugar y donde nos gana Japón prácticamente en los últimos tres outs, la expectativa era mucho mayor pero así es el deporte: a veces se pierde y hay que reestructurar, ver hacia adelante para ver qué tenemos qué hacer para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Es una pena porque no clasificamos a los Juegos Olímpicos. No nos queda más que recapacitar”, señaló el directivo.

Sin Juegos Olímpicos para la selección mexicana de béisbol

Horacio de la Vega señaló en una charla posterior con Esto que, más allá de la eliminación en el torneo, lo que más le duele es haber perdido la oportunidad de que la selección mexicana compita en unos Juegos Olímpicos, un objetivo que representaba una meta importante tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“Un golpe brutal. Estoy muy triste. Es un golpe súper duro. Difícil francamente dormir dos o tres noches después. Te queda este gusanito de ‘¿qué tenías qué haber hecho?’. Así es el deporte. Nos tocó vivir esta mala participación en este Clásico. Un mal resultado porque no teníamos un mal equipo. Lo digo con toda certeza: tenemos un equipo competitivo. Nos faltaron algunos jugadores. Es desafortunado que no estemos en Los Angeles. A mí particularmente como exatleta olímpico me duele muchísimo. Y en mi proyecto también, lo digo con todas sus letras. Es un golpe duro para mí. No toca más que repensar, recapacitar y ver hacia adelante. Ojalá que en el siguiente Clásico de Béisbol del 2029 todos estos aprendizajes los llevemos a cabo con la intención de tener una mejor perspectiva clara de ver hacia dónde te enfrentas”, sentenció.

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