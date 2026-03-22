Liga Mexicana de Sóftbol Femenil: todas las campeonas año por año de la Serie de la Reina

Sultanes Femenil se consagra campeón de la LMS 2026 tras vencer a Diablos y se une a la lista histórica de monarcas del sóftbol mexicano

Primer título para la regiomontanas en la LMS | @SultanesFemenil

La Serie de la Reina 2026 quedó definida con Sultanes de Monterrey Femenil como campeón, luego de imponerse con autoridad 12-1 a Diablos Rojos Femenil en el Juego 4, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú. Con este resultado, Monterrey cerró la serie 3-1 y conquistó el primer título de su historia en la Liga Mexicana de Sóftbol, cobrando revancha tras las finales perdidas en 2024 y 2025.

Todas las campeonas de la Serie de la Reina en la Liga Mexicana de Sóftbol Femenil año por año

Año | Campeón | Subcampeón

2026 | Sultanes Femenil | Diablos Rojos Femenil

2025 | Diablos Rojos Femenil | Sultanes Femenil

2024 | Charros de Jalisco | Sultanes Femenil

¿Qué equipo ha ganado más títulos en la historia de la Serie de la Reina LMS?

Sultanes Femenil se unió a Charros de Jalisco y Diablos Rojos Femenil como los primeros equipos campeones en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol, con un título cada uno.

¿Qué equipos juegaron la Serie de la Reina LMS 2025?

La Serie de la Reina 2026 se disputó por Diablos Rojos Femenil, el mejor equipo de la temporada regular, y Sultanes Femenil, que ganó su primera final tras dos derrotas en la serie por el título.

Resultados de la Serie de la Reina 2026

¿Dónde ver en vivo el Diablos Rojos vs Sultanes femenil de la Serie de la Reina 2025?

Todos los partidos de la Serie de la Reina 2026 se pudieron disfrutar a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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