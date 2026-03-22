¡Revancha! Sultanes Femenil conquista su primer título en la Serie de la Reina 2026

El conjunto regio aplasta 12-1 a la escuadta capitalina y conquista la Serie de la Reina 2026. Logran su primer título tras dos finales perdidas

La tercera fue la vencida pata las regiomontanas | Claro Sports

A la tercera fue la vencida para Sultanes de Monterrey Femenil. En el Estadio Alfredo Harp Helú, el mismo escenario en el que Diablos Rojos Femenil celebró en 2025, la novena regiomontana firmó una respuesta contundente, venció 12-1 a las capitalinas en el Juego 4 de la Serie de la Reina 2026 y cerró la serie 3-1 para levantar el primer campeonato de su historia en la Liga Mexicana de Sóftbol.

La coronación tuvo un peso especial por todo lo que arrastraba Monterrey. Sultanes había tocado la puerta en las dos temporadas anteriores, pero se había quedado en la orilla tras perder la final de 2024 ante Charros de Jalisco Femenil y la de 2025 frente a Diablos Rojos Femenil. Esta vez, la historia cambió con una noche redonda, una ofensiva oportuna y una revancha consumada ante el rival que le había negado la gloria un año antes.

Monterrey tomó el control desde su primer turno al bat. Morgan Howe abrió la ruta del campeonato con un cuadrangular solitario en la parte alta de la primera entrada, un batazo que puso el 1-0 y adelantó el tono de una noche en la que Sultanes no soltó el mando. Después, la defensiva respondió en la parte baja y evitó cualquier reacción temprana de las escarlatas.

La segunda entrada amplió la ventaja y comenzó a inclinar el duelo. Soclaina Van Gurp se embasó con sencillo, Yanina Treviño llegó a base tras un error y avanzó con un mal tiro de la lanzadora, Nalleli López fue golpeada y el ataque tomó forma. Marcia Merino produjo una carrera con hit y Savannah Wysocki remolcó otra más con sencillo para poner el 3-0, una diferencia que ya presionaba a Diablos en su propio parque.

El golpe que silenció el Harp Helú

Sultanes volvió a castigar en la tercera alta y encontró el primer quiebre grande del juego. Tras un elevado de Sharlize Palacios, Van Gurp recibió base por bolas y Yanina Treviño fue golpeada. Con corredoras en circulación, Nalleli López conectó un doble productor de dos carreras para llevar el marcador a 5-0, mientras Monterrey convertía cada oportunidad en daño real.

Diablos intentó responder en la parte baja de esa misma entrada. Jazmyn Jackson y Janae Jefferson pegaron de hit, pero el conjunto local no pudo construir un rally largo. Rosa del Castillo se fue con ponche y la amenaza terminó diluyéndose, una constante que acompañó a las capitalinas durante casi toda la noche.

El cuarto inning terminó de romper el partido. Morgan Howe conectó triple productor para empujar la sexta carrera, y más adelante Baylee Klingler pegó doble antes de que Sharlize Palacios entregara el segundo out. Con la casa presionada y el daño acumulado, Diablos otorgó pasaporte intencional a Soclaina Van Gurp, una acción que permitió entrar otra carrera y colocó el 7-0.

Monterrey no bajó el ritmo en la quinta. Jazmyn Jackson sacudió cuadrangular solitario para el 8-1, y aunque Diablos logró romper la blanqueada, la reacción fue mínima ante una ventaja ya muy amplia. En ese momento, el juego había cambiado de misión para Sultanes: dejar atrás la presión del campeonato y empezar a tocarlo con las manos.

El remate del campeonato

La sexta entrada fue el remate definitivo del título. Morgan Howe abrió con base por bolas y Alexandra Piña respondió con sencillo antes de que Baylee Klingler conectara un cuadrangular de tres carreras para colocar el 10-1. La ofensiva regiomontana siguió encima: Van Gurp pegó hit, avanzó con un lanzamiento descontrolado, Yanina Treviño la llevó al plato con doble y después Nalleli López produjo una más con rodado, suficiente para mover la pizarra hasta el 12-1.

En la séptima, Sultanes sólo tuvo que completar el trámite para convertir la ventaja en coronación. Aunque Tahily Medina fue forzada y Sharlize Palacios quedó en jugada de selección, el juego ya estaba resuelto. En la parte baja, Elizabeth Robert pegó doble, pero Veronika Pecková y Joselyn Hernández se poncharon para sellar el último out y desatar el festejo regiomontano en territorio enemigo.

El título tuvo forma de desquite y de recompensa. Monterrey cerró una herida que venía abierta desde dos finales perdidas y lo hizo ante el mismo equipo que la había vencido en 2025. Sultanes le pagó con la misma moneda a Diablos en el Harp Helú, con una exhibición de autoridad que quedará marcada como una de las noches más importantes en la breve historia de la franquicia.

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