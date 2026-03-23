Boyacá Chicó vs Deportes Tolima, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

‘Ajedrezados’ y ‘Pijaos’ organizan el primer duelo de este lunes festivo 23 de marzo.

Boyacá Chicó vs Tolima, en vivo | Claro Sports

Duelo de caras opuestas en la Liga BetPlay. Para abrir con la jornada del lunes festivo, el Boyacá Chicó, penúltimo de la tabla con 7 puntos, recibirá a un Deportes Tolima en la cola de la zona de ingreso a finales. Los ‘Pijaos’, que ostentan 19 unidades, aguardan por un golpe de autoridad que les permita afianzarse dentro de los ocho.

Horario del partido Boyacá Chicó vs Tolima hoy, 23 de marzo

Este duelo, en La Independencia de Tunja, tendrá su pitazo inicial a partir de las 2:00 de la tarde (hora COL) con el arbitraje de Carlos Márquez (Bolívar).

Alineaciones del Boyacá Chicó vs Tolima para la fecha 13, al momento

Así forma Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Juan Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz, Anyelo Saldaña; Yesus Cabrera, Sebastián Salazar, Yalistón Martínez; Delio Ramírez y Jairo Molina. DT: Jhon Gómez.

Así forma Tolima: Luis Marquinez; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Juan José Mera, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yimar Parra, Juan José Torres; Jader Valencia y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

¿Quién transmite en vivo el Boyacá Chicó vs Tolima y dónde mirar en TV y streaming?

Este duelo se transmitirá por la señal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de Win Play vía streaming.

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