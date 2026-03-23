Gran Premio de Japón 2026 F1 en directo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

Se corre en Suzuka la tercera carrera del calendario de la Fórmula 1. Conoce los detalles para ver cada sesión de este fin de semana

Dónde mirar el GP Japón F1 2026 | Claro Sports

La tercera parada del campeonato de la Fórmula 1 nos lleva al Circuito de Suzuka, para el Gran Premio de Japón. Las primeras dos carreras mostraron dominio de Mercedes, que ganó los primeros dos episodios de esta campaña en el Gran Circo. Toca el turno de ir a territorio japonés, en la edición 51 de esta carrera, que comenzará el jueves 26 de marzo.

Tras una semana de descanso tras el Gran Premio de China, tendremos una carrera más en Asia antes de una pausa de un mes sin la Fórmula 1, en el que Checo Pérez y Cadillac buscarán tener mejoras tras dos carreras complicadas para iniciar la temporada 2026 de la F1.

¿Alguien podrá con el dominio de las flechas plateadas? Así podrás seguir esta semana de carrera, que por ser en Japón, arranca un día ‘antes’ de lo habitual en territorio mexicano.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Japón 2026 de la Fórmula 1?

Al ser una carrera en lejano oriente, las sesiones inician un día ‘antes’ en territorio mexicano. Las sesiones de Prácticas Libres comenzarán el jueves 26 de marzo, técnicamente con solo una sesión, ya que a la media noche del jueves para el viernes inicia la segunda, tiempo del centro de México. El viernes se corren las Libres 3, previo a la qualy.

Libres 1 (jueves 26 de marzo) México | 20:30 horas Centroamérica | 20:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 23:30 horas Colombia | 21:30 horas

Libres 2 (viernes 27 de marzo) México | 00:00 horas Centroamérica | 00:00 horas Estados Unidos | 23:00 Pacífico (jueves), 02:00 del Este Argentina | 03:00 horas Colombia | 01:00 horas

Libres 3 (viernes 26 de marzo) México | 20:30 horas Centroamérica | 20:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 23:30 horas Colombia | 21:30 horas



¿A qué hora es la clasificación para del GP Japón 2026 de la Fórmula 1?

La qualy, al igual que las Libres 2, inicia a la media noche, aunque en este caso es de viernes para sábado, tiempo del centro de México. Clasificación de madrugada de este lado del mundo.

Clasificación (sábado 27 de marzo) México | 00:00 horas Centroamérica | 00:00 horas Estados Unidos | 23:00 Pacífico (jueves), 02:00 del Este Argentina | 03:00 horas Colombia | 01:00 horas



¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Japón 2026?

Domingo 28 de marzo México | 23:00 horas Centroamérica | 23:00 horas Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (domingo) Argentina | 02:00 horas (domingo) Colombia | 00:00 horas (domingo)



¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Japón 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten el Gran Circo:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Se han disputado dos de las 22 fechas del calendario de la Fórmula 1 en 2026, ya que se cancelaron las carreras en Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Irán. Eso generó una pausa de un mes tras la carrera en Suzuka, volviendo hasta el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne | Ganó George Russell

12-15 marzo | GP de China, Shanghai | Ganó Kimi Antonelli

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

01-03 mayo | GP de Miami, USA

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Monaco

12–14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungria, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de Mexico, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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