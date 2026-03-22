Posibles alineaciones de Santa Fe vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-I

‘Cardenales’ y ‘Poderosos’, en el Campín, son protagonistas de uno de los partidazos en la jornada.

Santa Fe y Medellín, obligados a una victoria | Claro Sports

Partido clave e imperdible en El Campín. Santa Fe y Medellín orquestarán un duelo de rojos en cuidados defensivos, a pesar de que la visita ya logró levantar cabeza. Ambos están colgadísimos en la tabla de posiciones, por lo que una igualdad o derrota no es una opción.

Los ‘Cardenales’, si bien rescataron un punto ante Cali, siguen en deuda y no logran ganar hace tres juegos. Del otro lado, el DIM obtuvo oxígeno con sus dos victorias al hilo, ilusionándose por revertir el panorama y obtener la clasificación a finales. Partido de necesitados en todo sentido.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Juan Sebastián Quintero, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Kilian Toscano; Daniel Torres, Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación del Medellín para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Léyser Chaverra; Esneyder Mena, Halam Loboa, Diego Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra; Jhon Edwin Montaño y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.

¿Cómo y dónde ver el juego entre Santa Fe vs DIM por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, crucial para los intereses de ambos, iniciará a partir de las 4:10 de la tarde (hora local) este lunes festivo 23 de marzo. Win+ Fútbol transmitirá las emociones de la cita futbolera, al igual que Win Play en la plataforma streaming.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza | Fecha 11.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional | Fecha 5 (pendiente).

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior | Fecha 8.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe | Fecha 7.

Últimos partidos de Independiente Medellín

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.

12.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 Juventud | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).

05.03.2026 | Juventud 1-1 Independiente Medellín | Copa Libertadores (tercera fase – ida).

28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Bucaramanga | Fecha 9.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).

Álvaro Meléndez (Magdalena). Asistente 1: David Fuentes (Cesar).

David Fuentes (Cesar). Asistente 2: Jair Pozos (Nariño).

Jair Pozos (Nariño). Cuarto árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca).

Wilmar Montaño (Cundinamarca). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Daniel Alzate (Caldas).

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