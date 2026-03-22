Posibles alineaciones de Santa Fe vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay 2026-I
‘Cardenales’ y ‘Poderosos’, en el Campín, son protagonistas de uno de los partidazos en la jornada.
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Partido clave e imperdible en El Campín. Santa Fe y Medellín orquestarán un duelo de rojos en cuidados defensivos, a pesar de que la visita ya logró levantar cabeza. Ambos están colgadísimos en la tabla de posiciones, por lo que una igualdad o derrota no es una opción.
Los ‘Cardenales’, si bien rescataron un punto ante Cali, siguen en deuda y no logran ganar hace tres juegos. Del otro lado, el DIM obtuvo oxígeno con sus dos victorias al hilo, ilusionándose por revertir el panorama y obtener la clasificación a finales. Partido de necesitados en todo sentido.
Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emanuel Olivera, Juan Sebastián Quintero, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Kilian Toscano; Daniel Torres, Ómar Fernández, Luis Palacios y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Posible alineación del Medellín para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría el DIM: Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Léyser Chaverra; Esneyder Mena, Halam Loboa, Diego Moreno, Alexis Serna, Frank Fabra; Jhon Edwin Montaño y Enzo Larrosa. DT: Alejandro Restrepo.
¿Cómo y dónde ver el juego entre Santa Fe vs DIM por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
Este duelo, crucial para los intereses de ambos, iniciará a partir de las 4:10 de la tarde (hora local) este lunes festivo 23 de marzo. Win+ Fútbol transmitirá las emociones de la cita futbolera, al igual que Win Play en la plataforma streaming.
Últimos partidos de Independiente Santa Fe
- 18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.
- 14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza | Fecha 11.
- 25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional | Fecha 5 (pendiente).
- 22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior | Fecha 8.
- 17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe | Fecha 7.
Últimos partidos de Independiente Medellín
- 19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.
- 15.03.2026 | Jaguares 1-2 Independiente Medellín | Fecha 11.
- 12.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 Juventud | Copa Libertadores (tercera fase – vuelta).
- 05.03.2026 | Juventud 1-1 Independiente Medellín | Copa Libertadores (tercera fase – ida).
- 28.02.2026 | Independiente Medellín 1-2 Bucaramanga | Fecha 9.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).
- Asistente 1: David Fuentes (Cesar).
- Asistente 2: Jair Pozos (Nariño).
- Cuarto árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca).
- VAR: Never Manjarrez (Córdoba).
- AVAR: Daniel Alzate (Caldas).