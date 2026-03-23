Muere Leonid Radvinsky a los 43 años, el multimillonario dueño de OnlyFans

El empresario que transformó OnlyFans en un fenómeno global falleció tras una larga batalla contra el cáncer, confirmó la compañía

El empresario murió “en paz tras una batalla contra el cáncer” | Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky, empresario ucraniano-estadounidense y propietario de OnlyFans, falleció a los 43 años, según confirmó la propia plataforma en un comunicado oficial. Bajo su dirección, la plataforma pasó de ser una red emergente a convertirse en un gigante global del contenido por suscripción, impulsado especialmente durante la pandemia.

Su modelo, basado en la monetización directa entre creadores y usuarios, redefinió la economía digital en sectores como el entretenimiento, fitness, la música y el contenido personalizado.Nacido en Ucrania y criado en Chicago, Radvinsky construyó su perfil como empresario tecnológico con una formación en economía por la Universidad Northwestern.

Además de su actividad empresarial, el inversionista desarrolló un portafolio enfocado en tecnología a través de su firma de capital de riesgo y participó en iniciativas filantrópicas. Entre ellas destacan aportaciones a organizaciones médicas y proyectos de código abierto, según la información disponible en su propio sitio web.

¿De qué murió el multimillonario dueño de OnlyFans Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky falleció “en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, de acuerdo con el comunicado difundido por OnlyFans. La empresa no ofreció detalles adicionales sobre el tipo específico de enfermedad que padecía, en línea con la petición de privacidad hecha por su familia.

La confirmación oficial cerró días de especulación sobre su estado de salud, ya que el empresario mantenía un perfil público extremadamente bajo y rara vez ofrecía entrevistas o apariciones mediáticas. Su vida personal siempre estuvo alejada del foco, incluso mientras su empresa crecía de forma exponencial.

Leonid Radvinsky: ¿Cómo fue que se hizo dueño de la controvertida red social OnlyFans?

Radvinsky adquirió en 2018 la empresa Fenix International, matriz de OnlyFans, a sus fundadores británicos Tim Stokely y Guy Stokely. En ese momento, la plataforma aún no alcanzaba el nivel de notoriedad global que tendría años después, pero ya mostraba un modelo de negocio con alto potencial de crecimiento.

El punto de inflexión llegó durante la pandemia de Covid 19, cuando millones de usuarios recurrieron a plataformas digitales para generar ingresos o consumir contenido desde casa. OnlyFans capitalizó ese contexto y consolidó un sistema en el que los creadores podían cobrar suscripciones, propinas y contenido personalizado, mientras la empresa retenía un 20% de las ganancias.

Bajo la gestión de Radvinsky, la plataforma no solo creció en volumen, superando cientos de millones de usuarios y millones de creadores. Así se consolidó como uno de los casos más exitosos de la economía digital moderna.

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