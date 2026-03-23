El emotivo gesto de John Cena hacia un fan con cáncer: “Tú me hiciste luchar”

El ex luchador de la WWE protagoniza un momento viral tras consolar a un seguidor en pleno evento

El abrazo de John Cena en la MEGACON | @MegaConOrlando

John Cena volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas dentro y fuera del cuadrilátero. El ex luchador de la WWE protagonizó un emotivo momento con un aficionado que lucha contra el cáncer, durante la MEGACON Orlando, evento realizado en Orlando, Florida.

El hecho ocurrió en la convención que reúne a miles de fanáticos del entretenimiento. Durante una dinámica con el público, un seguidor tomó la palabra y compartió su historia personal, marcada por una dura batalla contra el cáncer en etapa avanzada y un tumor cerebral.

“Estoy pasando por la etapa 4 de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Y luego tuve un tumor cerebral, y tú fuiste el que me hizo luchar Me acabo de enterar que la otra semana necesito otra cirugía. Quería saber si podía abrazarte o verte”, dijo el seguidor, quien de inmediato recibió la respuesta de Cena: “Por supuesto”.

Cena escuchó con atención el testimonio y, sin dudarlo, descendió del escenario para dirigirse hacia el fanático. La postal quedó marcada por un abrazo prolongado que fue acompañado por aplausos del público, en una escena que reflejó la conexión entre ambos.

El gesto no pasó desapercibido. El video del encuentro fue publicado por la cuenta de la MEGACON con el siguiente mensaje: “Aquí tienen 46 segundos de John Cena siendo el mejor ser humano, por si no lo viste en su panel en MEGACON Orlando. Nuestra familia de fans lo tiene presente y le desea una pronta y completa recuperación”. Miles de usuarios destacaron la actitud del ex campeón mundial, quien ha mantenido un vínculo cercano con sus seguidores incluso después de su retiro de la lucha libre.

Lejos de los cuadriláteros, John Cena continúa participando en convenciones, eventos y conferencias, donde comparte experiencias y convive con el público. Horas después del encuentro, el también actor publicó en su cuenta de ‘X’: “Nunca subestimes el significado y el valor de hacerle saber a alguien que se le escucha de verdad y que es valioso”.

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