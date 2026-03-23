Javier Assad no abrirá en MLB 2026: Cubs lo envían a Triple A

El mexicano iniciará la temporada con Iowa Cubs tras decisión del mánager Craig Counsell

Assad durante un juego de los Cubs | Imagn Images vis Reuters

El pitcher mexicano, Javier Assad, no comenzará la temporada 2026 en las Grandes Ligas. Los Chicago Cubs tomaron la decisión de enviarlo a su sucursal de Triple A, donde iniciará el año con los Iowa Cubs, en un movimiento que forma parte de los ajustes finales del roster.

La información fue confirmada por el mánager Craig Counsell en entrevista con Marquee Sports Network, donde detalló las decisiones de cara al arranque de la temporada. En ese contexto, el nombre del lanzador tijuanense apareció entre los movimientos clave del equipo: “Seiya Suzuki comenzará la temporada en la lista de lesionados, y Javier Assad fue enviado a la Triple A”, dijo el de South Bend.

Assad, de 28 años de edad, venía de una pretemporada sólida con los Cubs, en la que registró efectividad de 1.35 en tres apariciones como relevista, con marca de 1-0. Durante el último año, Assad tuvo actividad tanto como abridor como relevista en las Grandes Ligas, con registro de 4-1 y efectividad de 3.65 en 37 entradas lanzadas.

El movimiento de Assad se da después de que el jugador recayera y se recuperara de una lesión en el oblicuo izquierdo. Dicha situación lo mantuvo en la lista de lesionados de 60 días durante la mayor parte de la última temporada, regresando a la rotación en agosto.

“Trabajé mucho la parte media del cuerpo y me aseguré de fortalecerla. Este año estoy saludable. Quiero asegurarme de mantenerme sano este año”, dijo Assad en palabras publicadas por la MLB en febrero pasado. “Este año busco aportar. La meta siempre es ganar la Serie Mundial, así que estoy aquí para contribuir de cualquier manera que pueda. Estoy entusiasmado con esta temporada”, agregó.

Sin embargo, la decisión de los Cubs cambia los planes del tijuanense. En el pasado Clásico Mundial, Assad (4.1P 4H 4C 2BB 5K 2HR 4.50 ERA) fue parte de la novena mexicana que se despidió tras perder ante Italia por 9-1.

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