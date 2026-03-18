¡Sultanes Femenil pega primero! Derrota a Diablos Rojos y toma ventaja en la Serie de la Reina 2026

Morgan Howe conecta un doblete al jardín derecho en la parte baja de la octava entrada para impulsar a Savannah Wysocki y dejar tiradas a las escarlatas

Sultanes Femenil se llevó el Juego 1 de la Serie de la Reina 2026 al vencer 2‑1 a Diablos Rojos Femenil en el Walmart Park de Monterrey, poniendo la serie 1‑0 a su favor. El primer capítulo de esta final de la Liga Mexicana de Softbol tuvo un inicio donde las visitantes pusieron primero el marcador. Janae Jefferson consiguió un hit sencillo en la primera entrada y, más tarde, Jazmyn Jackson conectó para un doble productor que colocó a las escarlatas arriba 1‑0.

A pesar de ir abajo en la pizarra, Sultanes Femenil no bajó los brazos y encontró su momento de respuesta en la parte baja de la tercera entrada. Con dos outs en la cuenta, Morgan Howe fue golpeada por la pelota y recibió base por bolas que despertó la amenaza ofensiva regia. Alexandra Piña conectó un hit sencillo que permitió a Howe llegar al plato y empatar el encuentro 1‑1, encendiendo la ilusión de la afición local.

El duelo mantuvo su intensidad rumbo a las entradas finales, con ambos equipos mostrando defensivas ajustadas y pitcheos efectivos. Diablos Rojos Femenil, campeón de temporadas recientes, luchó por recuperar la ventaja, pero encontró difícil descifrar el repertorio de lanzamientos de la picheadora de Sultanes, Payton Gottshall, quien supo mantener control sobre las rivales para mantener el empate hasta llegar a la octava entrada.

La jugada que definió el Juego 1 llegó en la parte baja de la octava entrada, cuando Morgan Howe enfrentó a la pitcher rival Yilian Tornés. Howe conectó un doblete al jardín derecho que produjo la carrera de la diferencia, impulsada por Savannah Wysocki, para colocar el 2‑1 definitivo en favor de las regias. El hit rompió la paridad y dejó a las Escarlatas tendidas en el terreno de juego, ante la euforia de la afición en Monterrey.

La victoria de Sultanes Femenil en el primer duelo de la Serie de la Reina no solo representa una ventaja en la serie, sino también un impulso anímico importante de cara a los próximos encuentros. Payton Gottshall se acreditó la victoria por su labor desde la loma, mientras que Yilian Tornés cargó con la derrota. La Serie de la Reina continúa con el segundo juego, con la esperanza de Diablos Rojos de responder y empatar la serie, mientras que Sultanes buscará ampliar su ventaja y acercarse al título de la LMS.

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