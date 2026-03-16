¡Se repite la final! Sultanes Femenil vence a El Águila Femenil y disputará la Serie de la Reina

Las peloteras de Monterrey enfrentarán a Diablos Rojos del México en la pelea por el título

Sultanes elimina a El Águila Femenil y va por el título | Claro Sports

Se definió la Serie de la Reina 2026. Sultanes Femenil vivió una noche emocionante en el Beto Ávila al vencer 5-3 a El Águila Femenil en el quinto juego de semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol, por lo que ahora enfrentarán a Diablos Rojos del México.

La primera entrada se caracterizó por el pitcheo de ambas novenas, puesto a pesar de que permitieron que las rivales se embasaran, no recibieron carreras en dicho periodo, teniendo que romper el cero en el siguiente inning.

La pizarra se movió en el segundo rollo con un batazo de home run de Soclaina van Gurp para Sultanes. Sin embargo, no se detuvieron ahí y consiguieron un rally de tres carreras más. Morgan Howe pegó un sencillo para remolcar a Fernanda Treviño a home y ponerse 2-0 arriba.

Lo mejor estaba por venir, pues con un sencillo de Alexandra Piña, Marcia Merino y Morgan Riley ampliaron la ventaja a cuatro carreras. Con lo que parecían tomar un buen camino hacia la victoria; sin embargo, no se esperaron un gran regreso de las jarochas, quienes no bajaron los brazos pese al pasar de las entradas.

En la parte baja de la quinta entrada, El Águila Femenil recortó distancias al conseguir un rally de tres carreras. Brenda Beers consiguió un doblete para que Stormy Kotzelnick, quien también había pegado un doble, se metiera al plato.

Con Beers y Erika Piancastelli en bases, Suzannah Brookshire conectó un hit sencillo y llevó a sus compañeras a home para ponerse solo 4-3 abajo en la pizarra y así tener un cierre cardíaco en el Puerto de Veracruz. Por lo que la esperanza de igualar las acciones en el diamante y mantenerse con vida en la pelea por la Serie de la Reina se mantenía viva.

Para la mala fortuna de las jarochas, Lisa Hop comenzó a mostrar cansancio en su brazo con más de 100 lances. Ya que permitió un sencillo de Baylee Klingler para que Morgan Riley se metiera a home e incrementar la ventaja. Después de permitir una base por bolas, Alexis Bermúdez tomó la labor en el pitcheo.

Sin embargo las cosas no mejoraron. Pues con casa llena, Van Grup recibió un pasaporte, lo que llevó a Piña, de ‘caballito’ a conseguir la sexta carrera para las regias. En el turno al bate por parte de las veracruzanas, ya no pudieron hacer más para regresar a la contienda al sumar los últimos tres outs para despedirse de la temporada.

Con este resultado de 6-3, la serie se puso 3-2 a favor de Sultanes Femenil, con lo que se metieron a la Serie de la Reina 2026 de la LMS, donde enfrentarán a Diablos Rojos del México Femenil. La ronda comenzará el martes, la cual podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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